Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Guerra in Ucraina

Più dell'orrore poté Chernobyl

I neurorecettori si attivano con maggiore rapidità alla notizia della segnalazione dell'Aiea, dopo un'ispezione sul campo: la cupola protettiva della centrale di Chernobyl non è più sicura

Più dell'orrore poté Chernobyl
00:00 00:00

Bombardamenti sulle città con missili ipersonici: morte, distruzione e migliaia di persone senz'acqua né luce. È un orrore quotidiano che all'alba del quarto anno di guerra rischia di non impressionare più, come ha ammesso l'altro giorno Olena Zelenska. Davvero è possibile l'assuefazione a oltre un milione e mezzo di soldati morti e feriti, più di 50mila vittime e feriti tra i civili ucraini, compresi 3mila bambini? Nell'opinione pubblica sembra di cogliere un progressivo aumento della soglia di tolleranza. I neurorecettori si attivano con maggiore rapidità alla notizia della segnalazione dell'Aiea, dopo un'ispezione sul campo: la cupola protettiva della centrale di Chernobyl non è più sicura. Il "sarcofago" in cemento armato è stato danneggiato da un attacco con un drone russo nel febbraio di quest'anno. I sistemi di monitoraggio funzionano, ma "la capacità di contenimento è persa". La mente corre all'esplosione del reattore numero 4 il 26 aprile del 1986 e alla nube radioattiva che avvelenò tutta l'Europa, senza una parola di avvertimento da parte del Cremlino. A quel groviglio di insipienza, atterrito e ottuso rispetto della nomenklatura, totale assenza di merito e qualità nella scelta dei vertici, unita all'opacità e alla disinformazione strutturale che caratterizzava il regime sovietico si deve la sua implosione.

Proprio a partire da quell'occasione, prima ancora della caduta del muro di Berlino tre anni più tardi. Servirebbe la stessa reazione compatta ai crimini di guerra quotidiani perpetrati dall'autoproclamato nuovo Gandhi.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica