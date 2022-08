"Noi gli unici a non aver aumentato le tasse"

Silvio Berlusconi prosegue nella sua campagna elettorale social, pubblicando le pillole di programma con brevi video nei quali il Cavaliere espone agli elettori i punti principali del piano di governo di Forza Italia. Silvio Berlusconi ha scelto di non fare campagna sul territorio questa volta ma ha optato per avere una forte presenza sui media, dove può raggiungere un ampio bacino di utenza, strumento utile per avvicinare al voto anche quelli che al momento sono intenzionati ad astenersi. Nell'ultimo video, il Cavaliere si sofferma sul suo partito, fondato nel 1994, che a distanza di quasi trent'anni dalla sua nascita continua a essere un caposaldo della politica italiana, il vero centro moderato e liberale, garantista, atlantista ed europeista che ha cambiato il Paese.

Ed è proprio una presentazione di Forza Italia quella che l'ex premier fa nella sua pillola quotidiana: " Noi, come Forza Italia, come movimento politico, rappresentiamo nel nostro Paese, l'Italia che lavora e che produce, l'Italia di buonsenso e di buona volontà, l'Italia seria, concreta e perbene, l'Italia delle famiglie e delle imprese. E in Italia, siamo gli unici testimoni e gli unici continuatori della tradizione liberale, della tradizione cristiana, garantista, europeista e atlantista ". Il Cavaliere ci ha tenuto a ricordare che " tra i 67 governi che si sono succeduti nei 74 anni della nostra Repubblica, siamo stati noi i soli a non aumentare le tasse, anzi, abbiamo abbassato la pressione fiscale sotto il 40%, la stessa che oggi è al 43,6% ".

Ma i governi di Silvio Berlusconi sono stati anche quelli che hanno mantenuto " la disoccupazione sotto la media europea ", sono stati gli unici che si sono impegnati a " investire convintamente sul Sud ", a " dare una speranza ai giovani e ad abolire il servizio militare obbligatorio ". Il presidente di Forza Italia sottolinea ancora: " Siamo stati noi i soli, grazie a dei trattati con gli Stati africani nel Mediterraneo ad impedire la partenza dei migranti e ad azzerare gli sbarchi dei clandestini. Questo è avvenuto prima che la sinistra permettesse l'invasione incontrollata ".

Fatti concreti da parte di Silvio Berlusconi, che vengono supportati anche e soprattutto dai numeri: " Con il nostro governo, nel 2010, siamo arrivati ad avere in Italia solo 4.100 clandestini ". i governi a guida azzurra sono stati caratterizzati da una forte ed efficace politica estera, grazie alla quale " siamo tornati a far sentire la voce dell'Italia nel mondo, riuscendo a mettere d'accordo nel 2002 gli Usa, la Russia e tutti i Paesi della Nato, per porre fine alla Guerra fredda, che ci aveva angosciato per più di cinquant'anni ".