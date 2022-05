"Dalla padella alla brace...". Ecco chi sostituirà Petrocelli

Dopo una rapida riunione, il M5S ha deciso di puntare sul senatore Gianluca Ferrara come sostituto di Vito Petrocelli alla guida della Commissione Esteri del Senato.

I Cinquestelle, con questa scelta, sperano di dipanare la matassa riguardante l'ex presidente Petrocelli, finito al centro delle polemiche per le sue posizioni filorusse. Di fronte alla sua indisponibilità a dimettersi, la stragrande maggioranza dei membri della Commissione Esteri si sono dimessi per farlo decadere. I gruppi parlamentari, dopo il parere della Giunta per il regolamento sul rinnovo della Commissione Esteri, dovranno procedere alle designazioni dei nuovi membri entro venerdì prossimo. Per quanto riguarda il M5S è assai probabile che il senatore Alberto Airola, sostenitore delle stesse posizioni espresse da Petrocelli, possa traslocare in commissione Cultura ed essere sostituito dall'ex capogruppo Ettore Licheri.