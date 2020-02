Prescrizione, bocciato il lodo Annibali dei renziani: ora Bonafede accelera

La maggioranza tiene, Matteo Renzi incassa un'altra sconfitta e la riforma della prescrizione procede nel suo iter. È infatti fallito il secondo assalto alla riforma in Commissione Affari costituzionali e bilancio della Camera dei deputati, dove Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Liberi e Uguali e altri membri del Gruppo Misto hanno bocciato con 9 voti di scarto – 40 i voti favorevoli rispetto ai 49 contrari – il cosiddetto lodo Annibali, che prende il nome dalla deputata (ex Pd) di Italia Viva Lucia Annibali.

Così, insomma, la maggioranza giallorossa respinge la proposta renziana sulla prescrizioni, facendo felice il ministro delle Giustizia Alfonso Bonafede, che si è già lasciato andare a dichiarazioni di soddisfazione: "Adesso basta mediazioni: domani andiamo in consiglio dei ministri con l'accordo di maggioranza" . Entrando infatti a Montecitorio per il "Question Time", il Guardasigilli ha così parlato ai giornalisti che lo hanno intercettato: "Non ci sono ulteriori mediazioni, l'accordo nella maggioranza riguarda il cosiddetto lodo Conte-bis e stiamo continuando a valutare il veicolo normativo migliore" .

Italia viva esce, come era previsto, sconfitta dalla votazione sul lodo renziano, emendamento al Milleproroghe che mirava a rinviare di un anno la riforma Bonafede sulla prescrizione. Con Italia viva hanno votato a favore tutte le forze di centrodestra: Forza Italia, Lega, e Fratelli d'Italia. E a proposito dei partiti di opposizione, gli azzurri di Silvio Berlusconi hanno presentato un emendamento al dl intercettazioni sulla prescrizione che ripristina la riforma Orlando, cancellando di fatto la Bonafede. La proposta è a firma della senatrice azzurra Fiammetta Modena. Alle 19.30 è fissata la seduta della commissione Giustizia.

L'amarezza di Lucia Annibali