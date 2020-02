Prescrizione, rissa social tra Orlando e Faraone

Si scaldano gli animi nella maggioranza di governo sulla prescrizione. Questa volta la disputa è tra il vicesegretario del Pd Andrea Orlando e Davide Faraone, renziano e presidente del gruppo al senato di Italia Viva.

Tramite twitter i due politici, fino a qualche mese fa componenti dello stesso partito, non se le mandano a dire e riaccendono lo scontro sul tema della prescrizione che rischia di far saltare la maggioranza in caso di vota sul testo che il ministro della Giustiza Bonafede ha in mente e che l'ex premier Matteo Renzi non vuole, ricordando che senza i suoi voti il provvedimento non avrebbe i voti necessari per essere approvato in parlamento.

Ad iniziare è Davide Faraone, che da sul profilo si chiede " Una domanda a #Conte e a #Bonafede: se la riforma del processo che si voterà in cdm lunedì è efficace, se veramente i processi saranno più veloci, che bisogno c’è di abolire la prescrizione? Non ci sarà nessun abuso della prescrizione che diventerebbe un argine per le eccezioni ". Interviene sul tema Andrea Orlando, che oltre ad essere il vice di Zingaretti è stato anche ministro della Giustizia: " Farao’ fermati, così perdiamo la causa.. .".

Immediata la replica del senatore Iv che stuzzica Orlando nella sua ex funzione di guardasigilli: " Pensa che io vorrei ritornare alla tua legge e tu no, che strana la vita ". Il vicesegretario Dem, "colpito" sul personale politico, a quel punto tenta di stemperare: " Si lo so,ricordo anche all’epoca come ti stava a cuore, ma con questo argomento rischi di far scomparire l’istituto della prescrizione dal nostro ordinamento ".

Faraone non ci sta e ribadisce " A far scomparire l’istituto della prescrizione ci state pensando già voi e Bonafede, noi di Italia Viva vorremmo impedirvelo. Sempre difendendo la tua legge ". Ritorna alla carica Orlando: " Insisto Davide, l’argomento che hai usato è controproducente per le ragioni che hai sostenuto ". Ma l'ultima parola spetta a Faraone " Grazie del consiglio, insisto anch’io però. Se il Pd fosse sulle nostre stesse posizioni garantiste invece di inseguire il giustizialismo del M5S, magari tutto sarebbe più semplice per chi vuole salvare l’istituto della prescrizione ".

Insomma, gli animi sono accessi e la prescrizione sarà il prossimo banco di prova sulla tenuta della maggioranza.