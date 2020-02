Prescrizione, furia Pd su Renzi: "Italia Viva fa opposizione"

Un disegno di legge del governo ad hoc calibrato sulla prescrizione da approvare giovedì in Consiglio dei ministri assieme alla riforma del processo penale: è questa l'ipotesi a cui starebbe lavorando nelle ultime ore l'esecutivo giallorosso.

Secondo quanto riferito da Il Messaggero.it, per non inserire il cosiddetto "lodo Conte bis" nel decreto Milleproroghe, l'idea del governo è quella di convogliare l'intesa raggiunta da M5s, Pd e Leu in un dl apposito, anche se per il momento il testo si trova in alto mare. Certo – è bene ribadirlo - quanto appena spiegato è l'ipotesi più probabile ma non una certezza.

L'alternativa sul tavolo riguarda la traduzione dell'accordo a tre in un emendamento alla proposta di legge Costa sulla prescrizione, tra l'altro già all'esame della commissione Giustizia della Camera.

In ogni caso, c'è da segnalare il muro del governo al lodo Annibali, cioè l'emendamento di Italia Viva al Milleproroghe – anche la Lega ha annunciato di volerlo sottoscrivere - che punta a posticipare di un anno la riforma sulla prescrizione. Bocciato l'emendamento di Riccardo Magi di + Europa che prevedeva la sospensione della suddetta riforma sulla prescrizione fino al 2023. Italia Viva aveva votato a favore: l'ennesimo segnale lanciato all'esecutivo.

Nel frattempo il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha così parlato riguardo le posizioni di Italia Viva sulla prescrizione: “ Non ho commenti da fare su certe dichiarazioni. Credo che molestare quotidianamente i cittadini italiani con minacce, con toni di un certo tipo, con risse, sia sbagliato. Rispetto chi lo fa, ma non troverà mai in me una sponda ”.

Zingaretti attacca Renzi

La baruffa in seno alla maggioranza è completa con Zingaretti che ha attaccato Renzi dopo che Italia Viva ha minacciato di far saltare la legge: “ Fa l'opposizione al posto di Salvini ”. Un gioco pericoloso, visto il precario equilibrio su cui poggia l'esecutivo.

Il segretario del Pd ha poi proseguito nella sua invettiva: “ L'opposizione la sta facendo qualcun altro e questa situazione sta diventando veramente insopportabile, ma non per il Pd ma per gli italiani che chiedono un governo di persone serie. È tempo di uno scatto in avanti, si chiuda questa fase è rimettiamoci in sintonia col paese ”.