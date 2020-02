Prescrizione, Mastella contro Bonafede: "Moralista dei miei stivali"

“ Moralista dei miei stivali ”. Parole di Clemente Mastella, ex sindaco di Benevento che si rivolge direttamente al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Il tema è la riforma della prescrizione. L’esecutivo ha trovato un accordo sul lodo Conte bis. Quest’ultimo prevede una distinzione tra assolti e condannati dopo il primo grado. Per i primi, infatti è prevista una sospensione breve, mentre per i secondi la prescrizione si blocca. In appello, invece, se il condannato in primo grado viene assolto, ha diritto a recuperare i termini della prescrizione

L’ex Guardasigilli evidenzia che l’attuale prescrizione è incostituzionale e “ lo dicono tutti i procuratori generali e presidenti di Cassazione e di Consulta che si vedono in giro - spiega Mastella -. Tutti concordano che con la cosa di Bonafede si entra in un tunnel processuale senza uscita; è terribile, una cosa che non augurerei a nessuno ”. L’ex ministro fa l’esempio del processo che nel 2008 lo ha visto coinvolto nell’inchiesta su presunte pressioni per le nomine di alcuni incarichi. Mastella precisa che il dibattimento in primo grado durò dieci anni. “ Dieci per l'assoluzione. Venni accusato con mia moglie delle peggiori nefandezze - continua le senatore -. Il mio partito era stato indicato dalla Procura come "un'associazione a delinquere”, una cosa enorme mai avvenuta neanche ai tempi di Tangentopoli ”.

In un'intervista a Libero, Mastella analizza la situazione politica nazionale, in particolare la crisi dei 5 Stelle. Secondo l’ex ministro, i pentastellati sono arrivati al capolinea e sono entrati in un tunnel da cui non usciranno. È convinto che si debbano alleare con il Partito democratico, più vicino alle istanze portate avanti dai grillini, mentre Luigi Di Maio è considerato “ lo zitello di Salvini, che l’ha tradito ” e ora si mette contro l’esecutivo di cui fa parte.