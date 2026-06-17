Protesta contro i Moretti. La petizione dei genitori: "Non riaprano i locali"

È l'ultima ondata di indignazione che parte da Crans Montana, dalle famiglie delle vittime e dei feriti. Il rischio è che i locali dei coniugi Moretti, gestori del Constellation, dove si è consumata la tragedia di Capodanno, possano riaprire. Per questo è partita una petizione sulla piattaforma Change.com, lanciata dal Collettivo Crans Montana per chiedere che i ristoranti Le Vieux Chalet di Lens e il Senso di Crans, restino chiusi fino alla fine delle indagini. L'iniziativa, "Nessun ritorno alle attività finché la giustizia non si sarà pronunciata", ha raccolto finora 4100 firme. "Da quella notte, intere famiglie vivono nel dolore, nell'attesa e nel silenzio. Alcune non hanno ancora potuto seppellire i propri cari nella serenità. Altre accompagnano feriti che porteranno le conseguenze di quella notte per tutta la vita - è la spiegazione della petizione -. Le procedure penali e civili sono ancora in corso. In questo contesto, sapere che strutture legate alle persone indagate potrebbero riprendere le loro attività commerciali, come se nulla fosse accaduto, è insopportabile per le vittime, le famiglie e innumerevoli cittadini. Non chiediamo alla giustizia di condannare nessuno prima del processo. La presunzione di innocenza è un principio che rispettiamo. Ma anche la decenza è un principio. Anche il rispetto dei morti. Anche la discrezione, davanti a 41 bare e 115 feriti". E ancora: "Chiediamo alle autorità cantonali e federali e a tutte le persone interessate di assumersi la propria responsabilità morale. E che qualsiasi riapertura sia sospesa fino alla conclusione definitiva delle procedure giudiziarie". Anche l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, ha firmato la petizione: "Riaprire bar ristoranti che avrebbero come clienti ragazzi della stessa età di quelli che hanno vissuto una morte atroce è una grave offesa a tutte le famiglie coinvolte, per questo mi sono subito unito alla petizione - ha detto a Repubblica - I Moretti hanno già dimostrato di non saper prevenire una strage con l'inesistenza di misure di sicurezza e la totale inosservanza delle leggi".

Gli avvocati delle famiglie sono convinti che sia del tutto inopportuna la possibile riapertura dei locali: per Fabrizio Ventimiglia in ogni

caso vanno "svolti preventivamente tutti i controlli da parte delle autorità comunali per garantire la sicurezza di tutti. E ci adopereremo perché la procura ponga sotto sequestro i ricavi delle eventuali attività svolte".