La protesta-show di Magi, Conte e Avs: veglia notturna davanti a Montecitorio

Birre e musica contro la legge elettorale. La sinistra organizza il veglione di metà luglio contro l'approvazione del nuovo sistema. A partire dalle 18 di oggi, in piazza Montecitorio, Riccardo Magi di Più Europa (in foto) e altre associazioni promuoveranno la notte della democrazia.

Una sceneggiata in stile grillino. Ricorda le proteste di Grillo, Di Battista e Di Maio contro il Rosatellum di Matteo Renzi. É in forse la presenza del capo dei Cinque stelle Giuseppe Conte. Hanno invece già confermato la presenza Luigi Manconi, Beppe Giulietti, Riccardo Magi, Enzo Maraio e Francesca Druetti. Si spera in un passaggio al volo di Elly Schlein.

Durante la manifestazione i partecipanti saranno invitati a portare con sé un fiore bianco, simbolo di una veglia civile per la democrazia e della volontà di difendere i principi costituzionali della rappresentanza. Ma poi spazio a canti e birre. La protesta va in scena contro lo "Stabilicum" in fase di via libera alla Camera. Prima del passaggio al Senato. Nel mirino l'emendamento sul voto per gli italiani all'estero. Secondo Magi e le altre opposizioni il meccanismo è troppo rigido. Si dimenticano però gli imbrogli avvenuti nelle passate tornate elettorali proprio sul voto degli italiani all'estero. La sinistra si prepara alla lunga maratona di ostruzionismo. Tra emendamenti, ordini del giorno e flash mob.

C'è chi però anche da sinistra spezza una lancia a favore della nuova legge elettorale: "La maggioranza si divide e il risultato è un compromesso, un po' di preferenze e un po' di liste bloccate. É un passo avanti rispetto al sistema attuale, ma non basta: serve più coraggio per restituire davvero ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti". commenta Enzo Maraio, segretario nazionale Avanti Psi.

Nel campo largo si susseguono incontri e riunioni. La segretaria del Pd Elly Schlein ha riunito i gruppi per questa mattina alle 9. Tra le opzioni sul tavolo c'è stata anche l'ipotesi dell'Aventino. Scenario che però, al momento, sembra sfumato.

Riflessioni in corso anche in maggioranza. Con Forza Italia che sarà in assemblea questa mattina. Da sciogliere il nodo sulle preferenze. Le opposizioni puntano sulla battaglia in Aula.

E sullo sfondo dell'infuocato dibattito sulla legge, arrivano le prime proiezioni elettorali con il nuovo sistema. Secondo una proiezione realizzata da Youtrend, lo stabilicum premierebbe (con Vannacci) il centrodestra che arriverebbe al 48,5 % aggiudicandosi il premio di maggioranza.