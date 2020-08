Provocazione di Sgarbi: multa a chi indossa la mascherina senza necessità

Sono ormai mesi che, a causa dell’epidemia di coronavirus, la mascherina è entrata di prepotenza nella vita di ognuno di noi. Questo dispositivo di protezione è ancora oggi necessario se si vuole entrare in qualche luogo chiuso, come un negozio, o sui mezzi pubblici. Eppure in Italia c’è una località dove si può essere multati se si indossa la mascherina.

A Sutri, comune in provincia di Viterbo, chi viene sorpreso a indossare il dispositivo di protezione senza che sia necessario riceverà una sanzione. L’ordinanza, che probabilmente scatenerà polemiche, è opera del sindaco della cittadina laziale, Vittorio Sgarbi. "In ottemperanza al Decreto del presidente del Consiglio dei ministri è proibito l'uso della mascherina nella Città di Sutri all'aperto per evidenti ragioni di salute e al chiuso, salvo che in caso di assembramento, dalle ore 18.00 alle 6.00 del mattino, come specificamente indicato dal Dpcm del 16 agosto 2020 che tutela dal rischio discoteche e non dalla convivialità, che impone di stare a tavola e mangiare senza mascherina" , si legge nel provvedimento.

In tutti gli altri casi, invece, chi sarà visto portare la mascherina sarà multato ai sensi delle legge 533/1977 in materia di Ordine pubblico che, all'articolo 2, prevede che non ci si possa mascherare in volto: "È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino [...]. Tale norma, anche con riferimento alle mascherine, è potenziata con il Decreto Legge 155/2005".