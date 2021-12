Quattro fregate alla Grecia fanno litigare Francia e Usa

Si è rischiato il bis del caso dei sommergibili venduti all'Australia nell'ambito del patto Aukus anti Cina. Con il secondo clamoroso scippo in pochi mesi da parte degli Stati Uniti nei confronti della Francia. Lo scenario, questa volta, è europeo. Si tratta di quattro fregate da combattimento e del loro equipaggiamento. Un affare dal valore di 6,9 miliardi.

Nella serata di venerdì l'amministrazione americana ha dato il via libera alla possibile vendita ad Atene di quattro navi, in concorrenza con Parigi che a settembre aveva concluso un accordo preliminare per la vendita di tre fregate francesi alla marina greca, dopo l'intesa firmata da Emmanuel Macron e dal premier ellenico, Kyriakos Mitsotakis.

Secondo l'accordo franco-greco - apparso poi come consolazione dopo il fiasco dei sottomarini australiani - saranno costruite in Francia da Naval Group, a Lorient, tre fregate di difesa e intervento (che saranno battezzate Belharra) da consegnare alla marina greca nel 2025 e nel 2026. L'accordo copre anche una quarta fregata come opzione da esercitare. L'importo del contratto che dovrà essere firmato «entro fine anno» è «dell'ordine dei tre miliardi di euro», aveva precisato il ministero delle Forze armate francese. Oltre alle navi, include la fornitura da parte del produttore di missili Mbda dei loro armamenti (missili antiaerei Aster, missili antinave Exocet e siluri) e servizi di supporto per tre anni.

Dopo l'annuncio di Washington a Parigi, dopo una serie di riunioni da sudori freddi, hanno drizzato le antenne e smentito immediatamente. Il contratto «è stato già firmato da alcuni giorni e non è fermo a un preliminare», comunica il ministero della Difesa di Parigi. E alla fine è Atene a chiudere la questione. La Grecia comprerà dalla Francia le tre fregate per la sua Marina conferma il ministero della Difesa ellenico: «L'accordo greco-francese è in vigore e sarà adempiuto. È stato raggiunto ai massimi livelli. Lo stesso primo ministro lo ha annunciato».

Sventata in extremis la nuova crisi tra Francia e Stati Uniti dopo quella dei sottomarini, quando gli Usa hanno siglato il partenariato Aukus sulla sicurezza con Australia e Regno Unito contro Pechino, mandando all'aria la vendita di 12 sommergibili nucleari francesi per oltre 30 miliardi di euro alla Marina australiana.