Quelle scommesse "legali" promosse da Corona sul web

«Una macchina per soldi», è la frase che più volte si sente ripetere in ognuno degli ambienti lambiti dal personaggio Fabrizio Corona. Dal calcio al gossip alle aule di giustizia, è di certo una creatura affascinante per la sua capacità di nuotare - con la stessa fluidità e con totale assenza di morale - tanto in acque pulite quanto in quelle torbide dove solo certi pesci sopravvivono. Questa sua qualità innegabile da nessuno stride con la faccia da ipocrita che inevitabilmente però si ritrova quando scade in certi cliché.

Ci sono battaglie sacrosante che camminano sulle gambe sbagliate, anche quando sono tornite come quelle di Corona. E una è, ad esempio, quella contro la ludopatia, un problema molto serio che richiederebbe un trattamento più ampio in tutte le sedi, anche sui giornali s'intende. «Sai qual è il problema? Che questi giocatori sono malati, la ludopatia è una dipendenza come la coca», ha detto in un'intervista al Corriere della Sera. Sul tema, la sua acerrima nemica Selvaggia Lucarelli - lo diciamo a ragion veduta perché si sono scontrati anche in tribunale per insulti reciproci in tv e per la cronaca ha «vinto» lui facendosi assolvere - ha lanciato il guanto su Instagram. Lo incalza lei: «Da mesi promuove scommesse calcistiche su Telegram promettendo a migliaia di utenti vincite sicure e robaccia varia». Che sia vero o no, non c'è bisogno di approfondire perché lo ammette lui stesso, in un'altra story: «Erano scommesse legali». E argomenta il discorso dandole della «classista» e della «snob radical chic» che ce l'ha con i pregiudicati, accusandola pure di spillare 50 euro ai follower interessati a un corso da giornalista, «mestiere per il quale non sei abilitata».

Sulle scommesse «legali» per il momento bastano e avanzano le parole di Corona, visto che non risultano allo stato indagini che lo riguardano in proposito e anzi lui - come hanno più volte ripetuto i suoi avvocati - è solo «persona informata sui fatti» nell'inchiesta torinese, quindi utile alle indagini che pure sembrano accelerare a seguito delle sue rivelazioni. Vedremo. Intanto ecco qui un fatto: nel gennaio 2022 Corona ha svelato a Open di avere vinto 496mila euro sulla finale di Supercoppa Inter-Juventus. «Ho voluto fare un pronostico che si è rivelata una vera e propria profezia». Di certo una vincita piuttosto consistente, ed ecco come la racconta il tipster professionista della pagina Instagram «Prof Reggio»: «Abbiamo scommesso insieme e la cosa più incredibile è che lui ha addirittura indovinato l'ordine temporale degli eventi che sarebbero successi durante la partita». Conclude: «La previsione era dettagliatissima, non tutto può essere giocabile altrimenti saremmo diventati milionari».

Già. A proposito di dipendenze. È bene notare che il nostro oltre a vestiti, gioielli e serate sponsorizza anche la sigaretta elettronica e anche quella crea dipendenza anche se va più di moda delle nazionali senza filtro. Imperterrito poi il suo sito Dillinger news continua a fare soldi. Al momento della stesura di questo articolo, i follower erano quasi 130mila. Qualche giorno fa, prima delle rivelazioni, erano 12mila. Va dato atto chi c'è dietro sa fare il suo mestiere, visto che è stata proprio questa pagina Instagram a dare per prima la notizia che Fedez era di nuovo ricoverato in ospedale. Intanto Corona annuncia che non ci saranno altre notizie sul caso scommesse fino a martedì sera, quando sarà ospite della trasmissione Rai di Nunzia De Girolamo Avanti Popolo e fornirà le prove di quanto ha già detto. Staremo a vedere.