Razzi su Sebastopoli: "Strage in spiaggia". Mosca accusa gli Usa

Uchkuevka vanta una spiaggia sabbiosa punteggiata di ciottoli, collocata in un ambiente tranquillo, piacevole e incontaminato. È la meta di mare preferita dai residenti di Sebastopoli, perché le altre spiagge sono state soffocate dal cemento dell'edilizia selvaggia. Ieri mattina a Uchkuevka c'era un sole caldo, temperato da un piacevole venticello. C'era anche tanta gente, a esorcizzare, almeno di domenica, preoccupazioni e sofferenze legate alla guerra. Purtroppo il conflitto si è intromesso tra le vite dei bagnanti, feriti mortalmente dalle schegge di un missile Atacms, partito dalla base ucraina di Mykolaiv (300 km a nord) e intercettato dalla contraerea di Mosca.

Il vettore si è disintegrato intorno alle ore 12 locali sul mare, ma le lamiere incandescenti e impazzite hanno preteso il loro macabro tributo di vite. Il bilancio è di 4 morti, tre di loro erano bambini, e di almeno 130 feriti. Alcune immagini della tragedia sono state riprese dai bagnanti in maniera casuale. Si vede una donna colpita e uccisa in acqua, a pochi metri dalla battigia. Si sentono le urla di chi viene ferito da schegge quasi invisibili ma mortali. I detriti hanno anche provocato un incendio che si è esteso dagli edifici residenziali, a ridosso dello stabilimento balneare, fino alla pineta. «Purtroppo altri cinque bambini sono gravissimi. Li abbiamo trasportati in elicottero a Mosca in terapia intensiva - commenta il governatore Razvozhaev - ci sono altri sette feriti che combattono tra la vita e la morte».

Il comitato investigativo russo, che indaga sui crimini più gravi, ha dichiarato di aver aperto un'inchiesta per «atto terroristico». La portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova ritiene gli Stati Uniti corresponsabili della carneficina. «Sono stati gli ucraini a far partire sei missili Atacms dal loro territorio, ma è Washington ad aver fornito queste armi al regime di Kiev. La data della strage non è casuale. Si festeggiava la Santissima Trinità, e loro nutrono un odio profondo per tutto ciò che è connesso alle tradizioni russe». Putin, fanno sapere dal Cremlino, sta seguendo l'evolversi della situazione, mentre il ministro della Difesa Belousov ha dichiarato che «ogni vittima dell'inumano attentato verrà vendicata». Del massacro di Uchkuevka, che verrà ricordato oggi con una giornata di lutto in tutta la Crimea occupata dai russi, Kiev fa ricadere le responsabilità su Mosca. In una nota del ministero della Difesa si legge che «l'Ucraina ha operato azioni offensive contro obiettivi militari. Le autorità di occupazione non hanno acceso le sirene dei raid aerei e alle persone presenti sulla spiaggia non è stato così consentito di raggiungere i rifugi sotterranei. Li hanno esposti di proposito alla morte». Per Kiev inoltre non ci sarebbero frammenti di Atacms, bensì di Tor-M2 russi.

Mosca si sarebbe «vendicata» tornando ad attaccare nel pomeriggio le zone residenziali di Kharkiv.

Una bomba aerea guidata, come quella che sabato aveva provocato la morte di 5 persone, si è abbattuta sul quartiere Novozhanove uccidendo 2 civili e ferendone altri 12. Sangue anche nel Belgorod, dove i droni kamikaze ucraini si sono schiantati sulla località di Grayvoron, trucidando 2 persone.