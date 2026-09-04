Re Carlo “sponsorizza” il ritorno di Harry a Londra

Chi è a Londra ed è bien placé, ossia nel posto giusto per sapere le cose, assicura che dietro al ritorno di Harry e Meghan in Inghilterra ci sia la ferma volontà di re Carlo III di riaverlo a casa. Una scelta che ha creato una reazione più che fumantina da parte di William, il principe di Galles, futuro re, che dire che «ce l’ha» col fratello è dire nulla. Fratelli coltelli.

Pare che sia stato proprio re Carlo a fornire ad Harry la residenza inglese dove è andato a vivere con Meghan, i due figli e i due cani (a Montecito, in California, nella casa da 14 milioni di dollari pare siano rimaste solo le galline di Meghan).

Si parla di una casa vicino a Highgrove House, la residenza di campagna privata di re Carlo III e della regina Camilla, situata vicino a Tetbury, nel Gloucestershire, nelle Cotswolds. Si tratterebbe di un cottage, ma il termine è più che riduttivo, visto che si parla di otto camere, più soggiorni, cucine, stanze per il personale di servizio e locali «tecnici». Il tutto inserito, come detto sopra, nelle Cotswolds, una zona collinare molto carina, una specie di Chianti a un’ora da Londra, famosa per le case in pietra color miele.

Proprio nelle Cotswolds, re Carlo da anni produce i suoi prodotti biologici, come marmellate, tè e miele, e chissà se si scambierà le ricette con Meghan, che da tempo produce marmellate eco che vende (ma non vanno a ruba).

Sembra, fanno sempre sapere i ben informati, che Carlo si addosserà anche tutte le spese della famiglia di Harry. «Carlo ha avuto un problema oncologico, ma per lui le cose stanno andando molto bene, siamo verso la guarigione», spiega l’ambasciatore Pupi D’Angeri, che è di casa a corte. William, da questo punto di vista, non ci sente: lui ha accusato in passato Harry di aver offeso sua moglie Kate. Passerà?

Carlo non dispera: pensa che, prima o poi, William abbasserà la guardia e conta su un’alleata strategica, sua nuora Kate Middleton, che ha deciso di fare da paciere.

Buona fortuna a tutti e due.