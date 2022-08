"Reali agenti che hanno agito per Putin", "Hai vinto una querela". È scontro tra Saviano e Salvini

Matteo Salvini ha deciso di rispondere a Roberto Saviano ed è pronto ad agire per vie legali dopo una delle ultime dichiarazioni dello scrittore, che si è scagliato contro il leader della Lega e contro Silvio Berlusconi. La campagna elettorale è entrata nel vivo e la sinistra ha chiamato a raccolta tutti i suoi uomini per puntare le loro "pallottole" spuntate sul centrodestra. Matteo Salvini replica sempre molto poco ma quando viene superato un certo limite, il leader della Lega decide di rispondere e Roberto Saviano, quella linea, l'ha superata.

" La notizia della spia russa infiltrata per 10 anni in Italia non deve stupire. I reali agenti che hanno agito per Putin senza nascondersi e senza documenti dell'Fsb sono Matteo Salvini e Silvio Berlusconi ", ha scritto Roberto Saviano in un post che ha pubblicato su Instagram. Parole che non sono nemmeno un sottinteso ma muovo palesemente accuse molto forti nei confronti dei due leader politici del centrodestra. Parole davanti alle quali Matteo Salvini non è riuscito a rimanere in silenzio: " Io ho sempre difeso l’interesse nazionale italiano, nel mio Paese e nel mondo, a testa alta. A prendere i soldi dei russi per anni sono stati i comunisti tanto cari a Saviano, non certo i leghisti. Da ministro ho combattuto le mafie coi fatti, con leggi e sequestri, abbattendone ville e confiscandone patrimoni ".