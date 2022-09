Record per Berlusconi su TikTok: il Cav festeggia con la barzelletta sui paracadute

In poche ore di pubblicazione, il primo video su TikTok di Silvio Berlusconi ha superato 3 milioni di visualizzazioni. Un successo straordinario, al quale si aggiungono tutte le condivisioni e le riprese esterne al social. Per festeggiare il traguardo e ringraziare quelli che in queste ore hanno visualizzato il suo video, il leader di Forza Italia ha registrato un video messaggio pubblicato poi su Instagram: " Mi dicono si tratti di un record. Vi ringrazio per questa grande manifestazione di affetto. Anche il numero di follower è stato impressionante: quasi 200mila in un solo giorno ".

Nel video, Silvio Berlusconi ribadisce che lo scopo del suo arrivo su TikTok è quello di parlare di argomenti che interessano da vicino i giovani, ossia il principale target fruitore di quel social. " Ho pensato di farvi riflettere sul fatto che tenendo rapporto con gli altri bisogna tendere alla massima cordialità per creare una reciproca simpatia. E uno degli strumenti per arrivare a farlo sono le storielle, le barzellette ", ha detto Silvio Berlusconi, riportando in auge uno dei suoi storici cavalli di battaglia ante litteram dell'era social. Per l'ex premier, è necessario che tutti conoscano almeno una decina di storielle, perché " la barzelletta è terapeutica, elimina le distanze tra uno e l'altro. Fa bene e pulisce il cervello ". Quindi, per aiutare gli utenti ad ampliare il loro bagaglio in tal senso, Silvio Berlusconi ha deciso di proporne una con se stesso come protagonista.

" C'è un aereo in viaggio sull'Atlantico e nell'aereo ci sono Joe Biden, Vladimir Putin, Silvio Berlusconi, il Papa e un suo giovane assistente. A un certo momento i piloti si accorgono che per un errore tragico è stato riempito solo un serbatoio. Guardano i consumi fino a quel momento e capiscono che in 5 minuti l'aereo precipiterà ", dice il Cavaliere nell'incipit della sua barzelletta. A quel punto, dice ancora il leader di Forza Italia, " il pilota dice: 'Tiriamo fuori i paracadute'. Tirano fuori i primi due, se li mettono e dicono di dare gli altri 5 agli altri: 'No capo, ne sono rimasti solo 4'. A quel punto il pilota dice: 'Dagliene 4, si arrangiano loro'. Joe Biden afferra il primo e dice: 'Questo tocca a me perché sono l'uomo più potente dell'Occidente'. Vladimir Putin prende l'altro e dice: 'Questo spetta a me perché sono l'uomo più potente dell'Oriente'. Silvio Berlusconi si fa a avanti e dice: 'Questo spetta a me perché lo sanno tutti che io sono il politici più intelligente del mondo'. L'assistente guarda il Papa e dice: 'Santità ecco il suo paracadute'. Ma il Papa replica: 'No grazie caro, io sono vecchio, ho vissuto una vita lunga e felice. Mettilo tu'. Ma l'assistente replica: 'Ne sono rimasti due, perché l'uomo più intelligente del mondo, il politico più intelligente, si è buttato col mio zainetto' ".