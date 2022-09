"Qui per parlare ai giovani...": Berlusconi sbarca su TikTok

" Ciao ragazzi, eccomi qua! ". Silvio Berlusconi è approdato su TikTok, la piattaforma social frequentata dai giovanissimi di tutto il mondo. Il Cavaliere, che in materia di comunicazione politica non è secondo a nessuno, stamani ha fatto il suo debutto sulla popolare applicazione utilizzata in Italia da circa un terzo di tutti gli utenti di Internet. E lo ha fatto a modo suo, con un tono colloquiale e un messaggio chiaro riguardante le proposte politiche di Forza Italia.

" Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale Tiktok. Su questa piattaforma voi ragazzi siete presenti in oltre 5 milioni e il 60% di voi ha meno di 30 anni. Soffro di un poco di invidia ma mi faccio ugualmente tanti complimenti... Ho voluto aprire questo canale per parlare dei temi che più stanno a cuore a Forza Italia e al sottoscritto e che vi riguardano da vicino: parleremo e discuteremo del vostro futuro. Vi racconterò di come vogliamo rendere l'Italia un Paese che possa darvi nuove opportunità e la possibilità di realizzare i vostri sogni ", ha affermato Berlusconi, che già nei giorni scorsi aveva assicurato la propria volontà di raggiungere con un proprio account i giovani frequentatori di TikTok. Detto, fatto.

Stamani, con un breve messaggio, il Cavaliere si è lanciato nella nuova avventura digitale e ai ragazzi ha spiegato: " Vi parleremo di attualità e dei punti principali del nostro programma, soprattutto quelli che vi riguardano da vicino come la detassazione e la decontribuzione per le imprese che vi assumeranno. Quindi ci rivediamo presto su TikTok! ". Berlusconi è già presente da tempo sui social network con i propri account di Facebook, Instagram e Twitter, sfiorando in totale i 2 milioni di follower. All'appello mancava giusto la piattaforma che negli ultimi anni ha conosciuto una forte espansione soprattutto tra i più giovani.

La nuova mossa social del presidente di Forza Italia, peraltro, va anche nella direzione - da lui stesso auspicata - di coinvolgere tutti i cittadini (anche i più giovani, per l'appunto) per evitare il rischio autolesionista dell'astensionismo alle ormai prossime elezioni. Peraltro, va registrato che il debutto su TikTok di Berlusconi ha suscitato un'immediata curiosità da parte dei giovani utenti della piattaforma.

Sulla popolare applicazione sono già presenti anche altri leader politici come Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Ma anche il capo dei Cinque Stelle Giuseppe Conte e Carlo Calenda hanno un loro account. Al momento risultano invece assenti Enrico Letta e Matteo Renzi.