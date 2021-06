"Mio padre...". Volano stracci tra Casaleggio e Conte

Il braccio di ferro tra Movimento 5 Stelle e Rousseau sulla lista degli iscritti è terminato dopo mesi di tira e molla: le parti hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del "database" e così il progetto di rifondazione di Giuseppe Conte potrà partire a stretto giro. Ma gli animi non sembrano essersi affatto placati: le polemiche e le frecciatine a distanza molto probabilmente non si esauriranno in breve tempo. Così come dimostra l'ultimo botta e risposta tra Davide Casaleggio e l'ex presidente del Consiglio, che hanno ovviamente interpretato il divorzio in maniera differente.

"Il M5S ha violato le regole"

Il presidente dell'Associazione Rousseau è andato duramente all'attacco, criticando la nuova veste del M5S che nel corso degli anni - soprattutto dopo le elezioni Politiche del 2018 - ha rinnegato più di qualche principio storico ed è sceso a compromessi facendo venir meno quelli che erano pilastri portanti del programma. Un trasformismo aspramente criticato da Casaleggio che, nell'intervista rilasciata a La Stampa, non le ha mandate a dire: " Negli ultimi 16 mesi il Movimento ha deciso di violare così tante regole e principi di democrazia interna e di rispetto delle decisioni degli iscritti da rendere impossibile per noi continuare un percorso condiviso ". Dunque i soldi e la consegna degli iscritti non sono visti come la causa del problema, ma come un effetto: " Il problema era che il Movimento non intendeva onorare gli impegni presi pagando i lavoratori che attendevano il dovuto da mesi ".

Il figlio del fondatore del Movimento si è inoltre tolto qualche sassolino dalla scarpa, sottolineando che il 33% ottenuto alle consultazioni di tre anni fu possibile grazie alla vera e storica identità del gruppo pentastellato. E ha voluto ricordare che proprio quel "vecchio" M5S è stato utile per molte persone che si affacciavano al mondo della politica. Da qui la stoccata all'ex premier: " Ha dato la possibilità a migliaia di cittadini sconosciuti, come lo stesso Giuseppe Conte, di rivestire ruoli prestigiosi e di potere impensabili ".

Per Casaleggio non è stato tanto il potere a rivoluzionare i 5 Stelle, ma probabilmente la paura di perdere certe posizioni di peso acquisite nel tempo. E quindi a questo punto che differenza c'è tra Conte e Salvini, Letta o la Meloni? " Probabilmente lo vedremo alle prossime elezioni se ci saranno differenze ", è stata la risposta del numero uno di Rousseau. Che poi ha aggiunto una considerazione che la dice lunga sulla delusione provata verso queste giravolte: " Probabilmente mio padre sarebbe stato meno paziente di me e sarebbe andato via molto prima ".

"Le strade sono divise"