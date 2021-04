"Restituiteci le dosi". Gli uomini di Zinga contro il governo

"Chiediamo di essere messi nelle condizioni di vaccinare i nostri abitanti ". A lanciare l'appello è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, preoccupato per i ritardi nella consegna dei vaccini e per le dosi (100mila) iniettate a persone non residenti nella Regione. " Parlo del personale diplomatico straniero o degli italiani che vivono all'estero e sono rientrati a Roma - spiega D'Amato al Messaggero - Per non parlare di tutti quelli che hanno chiesto il domicilio nel Lazio perché qui vengono vaccinati prima ". E chiede: " Almeno ci restituiscano quei 100mila vaccini" .

Le prenotazioni, per il momento, ammontano a oltre 2 milioni di somministrazioni, " ma al momento ci hanno confermato poco più di un milione di dosi". Il rischio è che gli appuntamenti slittino, anche se l'assessore precisa: " Non vogliamo far slittare nulla. Certo, se non c'è un'inversione di tendenza sulle forniture, dovremo rallentare, rivedere i tempi e i traguardi che ci siamo preposti ". Numerose le persone che chiedono di poter essere vaccinati ma, dal punto di vista delle consegne la situazione preoccupa: per il momento, si ha solamente la certezza " dell'arrivo di 1.173.570 fiale a maggio. C'è un differenziale di un milione di dosi ". Per questo, per evitare rallentamenti, servono le fiale. " Quando abbiamo posto il tema dell'acquisto delle dosi - ha spiegato D'Amato - il governo ci ha detto che non potevamo muoverci autonomamente e di attenerci alla cornice dell'Unione europea. C'è stato un divieto a ordinarle fuori dai canali comunitari. Va bene, rispetteremo le regole, ma a questo punto chiediamo di essere messi nelle condizioni di vaccinare i nostri abitanti ". Condizioni che potranno essere rispettate non solo con l'arrivo di vaccini e con la chiarezza sulle forniture: " Di più, chiediamo che il governo ci comunichi con un margine di 45 giorni le quantità a disposizione ".