"Ricucirà con Conte?". E Grillo reagisce così

Finirà mai lo scontro fra le due primedonne Beppe Grillo e Giuseppe Conte? Raggiunto dai microfoni di Stasera Italia news, trasmissione in onda su Retequattro, il garante del Movimento CinqueStelle ha deciso di rispondere con una non risposta: "Sì, no, forse...". Insomma, per avere una risoluzione vera e propria e conoscere il destino dei grillini bisognerà ancora attendere.

Riserbo sul lavoro dei mediatori

Intanto non si sa ancora nulla sul lavoro dei 7 "saggi" scelti proprio per trovare quella via di mezzo indispensabile per mettere finalmente d'accordo il Giuseppi offeso e l'ex comico genovese, più che mai intenzionato a tener salda la presa sulla sua creatura. Ce la faranno i mediatori ad elaborare uno statuto che riesca ad accontentare entrambe le parti? Fra i nomi, ricordiamo, personaggi del calibro di Luigi Di Maio, Roberto Fico, Stefano Patuanelli e Vito Crimi. Per adesso il gruppo, di cui fanno parte anche Tiziana Beghin (capodelegazione all’Europarlamento), Davide Crippa ed Ettore Licheri (capigruppo di Camera e Senato), sta operando con assoluto riserbo.

Secondo quanto riferito da alcune fonti all'AdnKronos, malgrando i segnali di ottimismo, resterebbero ancora molte difficoltà. Nessun contatto fra i due litiganti: "Dopo l'ultima telefonata di fuoco, alla vigilia del video di Beppe, tra i due non c'è stato più alcun contatto". Insomma, il lavoro di mediazione va avanti a rilento, e chissà se alla fine i 7 "saggi" riusciranno a conludere qualcosa ed a tenere insieme il Movimento, sempre più in crisi.

"Scegliete voi la risposta"