"Dal ritorno dei gillet gialli alla fine della pace sociale": l'altro fronte della guerra in Ue

Jean Paul Fitoussi, economista francese, afferma che ciò che sta accadendo in Ucraina potrebbe avere conseguenze meno distruttive ma ugualmente gravi in Occidente. Le “ due guerre sovrapposte ”, così le apostrofa il professore.

Piazze di nuovo piene a causa dell’insofferenza dovuta dalla condizione economica di interi ceti sociali e produttivi profondamente danneggiati da cosa sta accadendo all’economia. La guerra in Ucraina determina lo choc energetico nel Vecchio Continente e le sanzioni imposte alla Russia aggravano ancor di più la situazione. Chi è che ne fa le spese, afferma Fitoussi sul Fatto Quotidiano, sono gruppi sociali sempre più vasti. “ Costa di più l'energia, costeranno di più le materie prime e la lunghissima sequela di beni di consumo. L'inflazione subirà un brusco innalzamento. La quota sempre più ampia di consumatori e lavoratori che non ce la faranno diverrà predominante negli equilibri sociali ”.

La conseguenza per il professore sarà la protesta popolare, in merito ricorda quanto accaduto in Francia con i gillet gialli. Ciò che farà scoppiare la “ bolla della pace sociale ” saranno l’aumento dei prezzi di petrolio, gas e grano ma soprattutto la speculazione che ci sarà sopra. “ In parte questi disagi sono figli della considerazione di un grave effetto ottico che nasconde ai nostri occhi una povertà sempre più larga e profonda delle società occidentali. Siamo più poveri di quanto pensiamo di essere e non ci crediamo – spiega Fitoussi –, sottovalutiamo oppure non immaginiamo una proporzione matematica. Se è vero che quelli che si arricchiscono di più sono sempre di meno, dev'essere vero che quelli che ci perdono di più sono sempre di più ”.

E in merito all’Europa afferma che è “ meno ricca ed è attraversata da una economia esposta ai venti della speculazione ”. Si tratta di una guerra che sarà uno choc, per Fitoussi, non solo economicamente ma anche socialmente e demograficamente. Le migrazioni di massa torneranno nel Vecchio Continente e “ le nostre società avranno un bisogno assoluto di iniezioni di denaro pubblico ”. Chiarisce poi che nulla vieta all’Unione Europea di creare un altro fondo di resilienza e ripresa. La cosa fondamentale è che i suoi soldi “ li spenda nei settori giusti ”.