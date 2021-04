Al ristorante si può stare fino alle 22. Niente multa per chi rientra a casa

Nel corso di un'intervista rilasciata a Il Messaggero, il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini ha chiarito alcuni punti riguardanti il Recovery Plan, messo a punto da Draghi per la ripartenza del Paese, in programma domani 26 aprile. In particolare, interrogata sulla querelle relativa al coprifuoco, che rimarrà alle 22, scatenando dissidi all’interno dell’esecutivo, la Gelmini ha spiegato che: “c'è stata qualche polemica sul coprifuoco e sulla difficoltà per i ristoratori ad erogare i propri servizi la sera. Ma voglio chiarire un punto: chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi, una volta uscito dal locale, far ritorno a casa senza alcun rischio di ricevere sanzioni" .

Le Regioni spingono ancora per la chiusura dei locali alle 23 e la Lega di Matteo Salvini ha lanciato un sito internet per dire no al coprifuoco fino al luglio, da lui ritenuto insensato da un punto di vista " medico, scientifico ed economico ". In questo contesto l’esponente di Forza Italia si è posta da mediatrice tra le parti e ha ribadito che in questo clima di tensione la vera vittoria è la riapertura di gran parte dell’Italia. “Tutti vogliamo riaprire, il prima possibile” , ha affermato la Gelmini, "si poteva fare di più, ma qualcuno voleva fare molto di meno. Le riaperture sono una vittoria per gli italiani. Quasi tutta Italia è in zona gialla, i nostri ragazzi tornano a scuola, ripartono tante attività economiche.”