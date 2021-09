Ritirati gli emendamenti: sul Green Pass avanti senza fiducia

Non ci sarà alcuna fiducia sul dl Green Pass dopo che la Lega ha ritirato gli emendamenti alla misura varata il 6 agosto e ora all'esame della Camera. Il partito guidato da Matteo Salvini era stato l'unico, tra quelli che compongono la maggioranza, a presentare proposte di modifiche che si sono aggiunte a quelle dell'opposizione. Il voto finale, atteso per questo pomeriggio, slitterà probabilmente a giovedì per le comunicazioni sull'Afghanistan.

Negli ultimi giorni, la presentazione degli emendamenti aveva alzato la tensione nella maggioranza, specie dopo che lo scorso mercoledì in Commissione Affari sociali di Montecitorio la Lega aveva votato contro la certificazione verde assieme ai colleghi di Fratelli d'Italia, scatenando le polemiche del Partito democratico e dei 5Stelle. Il Carroccio inizialmente aveva presentato 900 emendamenti, ridotti ad una cinquantina dopo che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha espresso la volontà di proseguire sulla strada dell'estensione del Green Pass. Stessa scelta sostenuta ieri dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, esponente di punta della "corrente moderata" della Lega, che ha ribadito la necessità di ampliare l'utilizzo del passaporto vaccinale per favorire la ripresa delle attività economiche. Così gli emendamenti si sono ridotti a una cinquantina: su alcuni era previsto il voto segreto, su cui si rischiava una nuova frattura nella maggioranza.