Giorgetti: "Green Pass esteso per favorire la ripresa economica"

"Una cosa è certa: per la ripresa delle attività economiche dobbiamo garantire condizioni di sicurezza ". A dirlo è stato Giancarlo Giorgetti, rispondendo alle domande dopo la sua visita al Supersalone del mobile di Milano. Per il ministro dello Sviluppo economico, questa sicurezza passa dall'estensione del Green Pass: " È necessario che chi frequenta luoghi affollati dia in qualche modo garanzie di non contagiare nessuno. Il Green Pass è una misura che va esattamente in questa direzione, quindi ne prevedo un'ulteriore ampliamento ".

Le parole del leghista fanno eco a quelle del ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta che ieri, nel suo intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio, ha ribadito che la certificazione verde " è una patente di libertà: io la estenderei a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato ". Brunetta e Roberto Speranza, ministro della Salute, stanno lavorando per rendere obbligatorio il Pass per tutti i dipendenti pubblici, il 10% dei quali non è vaccinato. Se il nuovo decreto in discussione in queste ore entrerà in vigore entro il fine settimana, la misura potrebbe entrare in vigore il 27 settembre o, al più tardi, il 4 ottobre. Oggi è previsto un incontro tra sindacati e imprese per cercare un'intesa sulle regole del passaporto vaccinale per il settore privato.