La rivolta della principessa: su Instagram il divorzio reale

Alla «presenza» virtuale di 551mila persone (i suoi follower) con il consenso di 146mila utenti (i like ricevuti) e forte di quasi 19mila commenti (in gran parte di elogio nei suoi confronti) la principessa di Dubai, Mahra bin Mohammed bin Rashid al Maktoum (che per semplificare d'ora in poi chiameremo solo Mahra), una delle 26 figlie del sovrano dell'Emirato di Dubai e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Rashid Al Maktum, ha annunciato al mondo l'intenzione di chiudere il suo matrimonio. Lo ha fatto con una mossa rivoluzionaria, provocatoria e decisamente al passo con i tempi, quelli del dominio incontrastato dei social network, anche se le motivazioni del divorzio sono le più antiche al mondo. «Caro marito, visto che sei occupato a passare il tempo con altre compagnie, dichiaro qui il mio divorzio. Divorzio da te, divorzio da te, divorzio da te. Stammi bene». Firmato: la tua ex moglie. Con questo breve ma significativo annuncio su Instagram, Mahra, 30 anni, ha detto addio al marito, lo sceicco Mana Bin Mohammed Al Maktoum, uomo d'affari e anche lui membro della famiglia reale di Dubai, sposato appena un anno fa dopo una cerimonia sfarzosa finita sulle riviste patinate del mondo arabo e dopo la nascita di una bambina appena due mesi fa. La formula usata dalla principessa ricalca quella per «talaq», per ripudio, che negli Emirati arabi come in altri Paesi musulmani è concessa in realtà solo agli uomini. Un gesto quindi di apparente orgoglio femminile o femminista, quello della principessa Mahra, in un Paese dove vige la sharia, la legge islamica per la quale le donne non sono pari agli uomini sul piano giuridico oltre che su quello sociale. E a completare l'operazione pulizia, Mahra ha aggiunto un'altra mossa stizzita, la cancellazione di tutte le foto del profilo dove appariva anche in marito,

Eppure, a qualche ora dal messaggio, la vicenda è ancora avvolta da una dose di mistero. Contattati dai media, il governo di Dubai e il marito della principessa, sollecitati sulla questione, non hanno ancora commentato né con una dichiarazione di conferma né con una smentita. Se l'annuncio di Mahra sembra lo sfogo rabbioso di una moglie tradita che vuole far valere i suoi diritti e usare il megafono dei social per riscattare l'orgoglio ferito, qualcuno sospetta che l'account della principessa possa essere stato hackerato, anche se il post è online da quasi due giorni ormai, qualcun altro è convinto che l'ipotesi hackeraggio sia solo un modo per trovare una scusa plausibile a un annuncio dirompente, che dovrà necessariamente essere ripresentato al pubblico in una veste diversa per il buon nome della monarchia.

Nonostante una vita di sfarzi, nonostante la presenza costante sui social, la vita di Mahra negli Emirati arabi uniti e nella Casa reale non deve essere stata facile e ora potrebbe diventare un incubo. Il sovrano di Dubai ha altre 25 figlie da diverse moglie e ha divorziato dalla madre di Mahra, Zoe Grigorakos, che ha origini greche.

Varie inchieste e denunce hanno svelato che re Mohammed ha perseguitato mogli e figlie (celebre il caso della figlia Latifa e della madre) imprigionandole, facendole rapire dopo la fuga e facendole torturare per tenerle sotto il proprio controllo.