Roma, in arrivo i primi indagati per l'esplosione del Prenestino

Nei prossimi giorni arriveranno le prime iscrizioni nel registro degli indagati per l'inchiesta della procura di Roma sull'esplosione del distributore di carburante avvenuta venerdì scorso in via dei Gordiani al quartiere Prenestino. Nel fascicolo al momento si ipotizzano i reati di disastro colposo e lesioni ma gli inquirenti potrebbero valutare anche reati ambientali. In settimana verranno ascoltati i testimoni, a cominciare da chi era al distributore in quei momenti: su questo aspetto, per ricostruire quanto avvenuto saranno fondamentali le analisi delle telecamere presenti nella zona che potrebbero avere immortalato le fasi precedenti allo scoppio.

La fuga di gas, stando alle prime testimonianze sul posto, sarebbe avvenuta dopo un incidente che potrebbe essere stato provocato da un'autocisterna nella fase di rifornimento. Qualcuno, nei primi momenti, aveva ipotizzato l'urto di una conduttura da parte del mezzo e, poco dopo, i vigili del fuoco hanno parlato di "un'esplosione conseguente a un blif da gpl, ovvero un malfunzionamento dell'impianto del gas. Le cause di quanto accaduto sono ancora da verificare, almeno nei dettagli, e su questo fronte ulteriori chiarimenti arriveranno dall'informativa che sarà inviata agli uffici di piazzale Clodio ai pm coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo.

Intanto stanno calando i livelli di diossina nel quartiere. Il direttore della protezione civile di Roma Capitale, Giuseppe Napolitano, ha rassicurato che "il cauto ottimismo delle ultime ore ha trovato conferma con le rilevazioni Arpa", annunciando che "i valori di diossina sono entrati nella norma, e questo conferma la bontà delle operazioni dei vigili del fuoco". Stando ai dati diffusi dall'Arpa Lazio, il campione rilevato dal 5 luglio al 6 luglio, ora è di 0,1 picogrammi per ogni metro cubo, contro il valore di 1 rilevato invece tra venerdì e sabato. Resta la raccomandazione di continuare a lavare accuratamente frutta e verdura prima di consumarli.

Quanto ai due feriti più gravi, uno, che

aveva ustioni di terzo grado sul 25 per cento del corpo, è stato estubato, mentre il secondo, con ustioni sul 55 per cento del corpo, sarà sottoposto domani a un trapianto di pelle. La prognosi di entrambi resta riservata.