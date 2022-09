Roma fuori controllo tra degrado e violenza: "Gualtieri valuti di chiamare l'esercito"

La lettera della turista che ha scritto alla commissione Ambiente capitolina per lamentarsi del degrado che assale la città è solo l’ultimo tassello di un puzzle che fotografa una Roma fuori controllo. Lo scorso 31 agosto le foto dei cassonetti strabordanti che ormai caratterizzano le strade della Capitale erano finite addirittura in prima pagina sul New York Times.

"Ormai la monnezza regna sovrana", commenta il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli. Il deputato azzurro, che è anche presidente della Federazione Italia Nuoto, racconta come il tema abbia fatto breccia pure tra il pubblico arrivato da tutta Europa per assistere ai campionati europei andati in scena dall’11 al 21 agosto nelle piscine del Foro Italico: "Gli stranieri appassionati di discipline acquatiche hanno apprezzato l’ottima organizzazione dell’evento, che ha avuto un grandissimo successo, ma più di uno si è meravigliato del fatto che la città fosse così sporca e che bellezze uniche al mondo fossero così trascurate. Penso che all’impegno di tanti operatori, non solo dello sport, ma anche del commercio o del turismo, che tanto fanno bene all’economia cittadina, non corrisponda ad un’attenzione al decoro da parte dell’amministrazione al decoro".

"Il sindaco Gualtieri valuti se chiedere aiuto all’esercito", è la conclusione di Barelli, che assieme ai colleghi di Forza Italia considera il rilancio di Roma e del Lazio una priorità. Del resto tra roghi, strade invase dall’immondizia e cinghiali che imperversano a tutte le latitudini, il bilancio dell’estate appena trascorsa è a dir poco tragico. La scorsa settimana il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, raccogliendo le lamentele del personale, denunciava addirittura la presenza di topi all’interno di uno dei reparti Covid dell’ospedale Sant’Andrea.

"Difficile ricordare una Roma così sporca e abbandonata, una cartolina che sta facendo il giro del mondo e che i romani non si meritano. A questo si aggiunge un preoccupante incremento della microcriminalità, di furti, rapine, stupri e violenze: non passa giorno che le cronache non riportino notizie legate a tutto ciò", segnala Federico Rocca, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. Ad indignarsi è anche la deputata di Italia Viva, Raffaella Paita: "Dopo un anno di amministrazione Gualtieri Roma è sempre più sporca e degradata. Si lamentano tutti, cittadini e turisti". "Con Calenda in Campidoglio – scommette - molte cose sarebbero già cambiate. La verità è che al Pd manca il coraggio: è un partito troppo impegnato negli scontri di potere per essere vicino alle esigenze reali della città".

A fine luglio il tema della sicurezza urbana era stato discusso in un consiglio straordinario in Assemblea Capitolina. In aula Giulio Cesare era stato approvato all’unanimità anche un ordine del giorno che impegnava il sindaco e gli assessori competenti a mettere in campo azioni di contrasto all’illegalità. Ma un cambiamento radicale ancora non si è visto. Anzi. Lo scorso 30 agosto una donna è stata assalita nella centralissima via Barberini da un uomo di origine indiana. Erano le otto di sera e la violenza non si è consumata soltanto grazie all’intervento provvidenziale di un gruppo di turisti che stava aspettando l’autobus poco lontano. ù

Anche loro, probabilmente, non conserveranno un bel ricordo della Capitale, come la donna che, al termine delle sue "vacanze romane", si è presa la briga di scrivere al Campidoglio per lamentarsi di "un degrado per cui si possono usare tutti gli aggettivi negativi del dizionario italiano".