Roma intasata da tre cortei: andiamo a Ostia

Se sabato prossimo un romano volesse passeggiare per via del Corso o nei paraggi, che se lo tolga dalla testa. Piuttosto fate un sacrificio sprezzante dei costi e allontanatevi verso Ostia o i Castelli. Oppure tappatevi in casa. Perché il 13 giugno nelle strade della capitale ci saranno non una, non due, ma ben tre manifestazioni in simultanea: il corteo nazionale che sostiene la legge di iniziativa popolare per la "remigrazione" da Prati, la Cgil e "diverse realtà antifasciste" che dopo aver vanamente chiesto al sindaco Gualtieri di impedire la manifestazione definendola "razzista e xenofoba" hanno infine capitolato e decretato di organizzarne una loro dal Colosseo, e infine la terza: il noto collettivo "cambiare rotta" della Sapienza appena spente le fiamme della foto del ministro "simbolo di razzismo" arse nell'ateneo, si son mobilitati in branco fra ragazzi di seconda generazione e occupanti per raggiungere il ministero di Salvini al grido "Respingiamo guerra e razzismo". E se fosse rimasto un romano sconsideratamente intrepido a illudersi di poter mettere il naso fuori casa sabato è anche prevista l'assemblea costituente di Vannacci e il corteo antiabortista dei Pro Vita. Neppure i Lanzichenecchi di Carlo V erano arrivati a tanto, d'altra parte ormai è così che va. Per due studenti che espongono una bandiera dalla finestra del liceo "l'Italia agli italiani" il coro degli "illuminati salvo che dal pensiero critico" invocano la Digos per accertamenti scomodando addirittura Pericle (che non era di Cesena comunque) e la sua idea di città aperta al mondo intero, e per i colpevoli il 6 in condotta.

Ma per chi mette al rogo le immagini, meglio se a testa in giù, della più alte cariche dello Stato il massiccio esercito della controffensiva non pretende polizia né 6 in condotta. Anzi c'è un premio pronto: autorizzazione a un bel corteo "per la pace". E se potete, ma solo se non vi disturba troppo, niente fuochi, per favore.