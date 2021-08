Meloni e La Russa al Cav: "Abbiamo bisogno della tua autorevolezza"

Un incontro avvenuto in un " clima cordiale " che ha portato al chiarimento tra le parti dopo le tensioni sulla Rai scaturite a metà luglio. Il vertice a tre tra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Ignazio La Russa ha portato Forza Italia e Fratelli d'Italia a superare le incomprensioni e a ritrovare quel clima di unità e collaborazione che hanno sempre contraddistinto le forze del centrodestra. La prospettiva resta sempre la stessa: presentarsi compatti alle prossime elezioni nazionali dopo aver portato a casa la vittoria in quanti più Comuni possibili in occasione delle consultazioni Amministrative di ottobre.

L'incontro nella villa di Berlusconi

A svelare dettagli e retroscena del faccia a faccia tenutosi a Villa Certosa è stato Ignazio La Russa, che ha accompagnato la presidente di FdI. Il senatore meloniano ha parlato di " ospitalità meravigliosa e clima meraviglioso ". Appena arrivati, il Cav non ci ha girato attorno e ha subito ammesso: " So che c'è stato un vulnus ai vostri danni ". Ma la risposta della Meloni è stata altrettanto pronta: alla base del vertice ci sono i nostri rapporti di amicizia e non strategie politiche per tentare di porre rimedio al danno, è stato in sostanza il suo ragionamento.

La Russa, intervistato dal Corriere della Sera, si è detto soddisfatto dall'esito dell'incontro e ha tenuto a sottolineare un aspetto particolare: " A noi piace stare in una coalizione di amici, non di gente che a volte ci tratta come se fossimo avversari. E Giorgia lo ha chiarito bene ". Alt, però: nessun riferimento maligno è stato indirizzato a Matteo Salvini. " Nessuno lo ha attaccato, ci mancherebbe ", ha chiarito il senatore di Fratelli d'Italia.

A Berlusconi è stato inoltre espresso un concetto chiaro. Una richiesta ben precisa alla luce dell'esperienza maturata nel corso di questi anni sul palcoscenico della politica: " Abbiamo bisogno della tua autorevolezza perché la coalizione di centrodestra sia un posto dove si sta tra amici ".

Il partito unico del centrodestra