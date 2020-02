Salvini apre a governo di unità: "Al voto tra 8 mesi"

Aveva chiesto di essere ricevuto al Colle. Oggi l'incontro tra Matteo Salvini e il presidente Sergio Mattarella. Ieri, dal computer del leader leghista erano partite due Pec: una indirizzata al premier Giuseppe Conte sull'emergenza coronavirus, l'altra al Quirinale per chiedere un incontro a Mattarella. " L'emergenza nazionale c'è. L'ho detto e lo ripeto, con il massimo dello spirito costruttivo, noi non vorremmo che, dopo aver sottovalutato l'emergenza sanitaria si sottovalutasse l'emergenza economica. Se non verrà presa in mano subito, ogni ora che si perde è un'ora che non torna più ", aveva spiegato Salvini in conferenza stampa al Senato.

Questa mattina, dopo una conferenza stampa alla Camera, il leader della Lega è salito al Colle. " Al presidente della Repubblica porterò il raccapriccio del fatto che invece di unirsi " c'è che provoca l'apertura di inchieste su ospedali lombardo, ha attaccato il segretario leghista parlando delle frasi di Conte. Sul fronte del coronavirus, la richiesta a Mattarella è quella di " riaprire tutto ". " Noi vogliamo dare segnali positivi agli altri Paesi e l'attuale governo non sembra in grado di affrontare nemmeno la normalità, figurati un'emergenza ", ha tuonato Salvini ribadendo la disponibilità della Lega " per portare il Paese fuori dal pantano e al voto ".

" Vogliamo che l'Italia riparta, con Giuseppe Conte non può farlo, anzi ", ha continuato Matteo Salvini puntando il dito contro il premier con cui " è impossibile il rilancio del paese. Sono stati quantificati 10 miliardi di euro di danni: non voglio vedere affondare l'Italia" mentre "dal governo non abbiamo avuto segnali concreti" . E così l'ex ministro dell'Interno fissa la " scadenza" di "otto mesi " per il governo di " traghettamento " verso il voto politico anticipato. " Prima si vota meglio è. Siamo in grado di votare da qui a 8 mesi? Probabile. Occorre però qualcun altro di più credibile di questo governo e di Conte per accompagnare il paese al voto. Se arriva qualcun altro, il sostegno della Lega c'è ", ha assicurato Salvini che vuole vedere l'uscita di scena di Conte quanto prima. " Noi siamo un governo unito, lo siamo già ", ha risposto il premier bocciando l'ipotesi di un governo di unità nazionale.