Salvini al governo: "Siamo a disposizione, ma solo con data certa di voto"

" La domanda che si pongono gli italiani è 'Questo governo è in grado di accompagnare il Paese fuori dall'emergenza, non solo sanitaria ma anche economica?'. La mia risposta è assolutamente no ". Sono chiare le parole di Matteo Salvini che ha di nuovo sottolineato l'incapacità dell'esecutivo di difendere l'interesse, l'economia e la salute pubblica.

" Noi non siamo disponibili a inciuci o accordi strani ", ha risposto il leader del Carroccio a chi gli domandava su una possibile assunzione di responsabilità della Lega a un governo di larghe intese. " Se c'è da prendere per mano il Paese prima che affondi e riportarlo a livello di galleggiamento garantendo una data certa per le elezioni, noi siamo a disposizione, ma sicuramente non è questo il governo ". " Ricordo - ha continuato Salvini - che i dati economici, pre-virus, ci vedevano ventisettesimi in Europa su 27, con il virus saremo ventottesimi. E c'è un governo che litiga su tutto. Contiamo che chi di dovere se ne stia occupando e preoccupando, noi all'opposizione possiamo portare proposte, di più non possiamo fare ".

L'emergenza economica

" Ho letto che il presidente del Consiglio, bontà sua, ha detto che ci sono state le nostre proposte e che, se sono buone, le porterà in Consiglio dei ministri. Siamo onorati di cotanta attenzione ", ha punzecchiato Salvini che ha invece sottolineato che " Il silenzio di Bruxelles è assordante. Non è con lo stanziamento di 220 milioni " che si risolve l'emergenza economica per il coronavirus in Italia, " forse bastano per il cinema, noi abbiamo stimato un ipotetico danno minimo per l'economia italiana pari a oltre dieci miliardi. La zona rossa è l'intero Paese ".

Oltre alla salute pubblica, è l'economia a preoccupare. " Non vorremo che, dopo aver sottovalutato l'emergenza sanitaria, si sottovalutasse l'emergenza economica - ha tuonato l'ex ministro dell'Interno -. Se non verrà presa in mano subito, ogni ora che si perde è un'ora che non torna più ".