Salvini: "Ho fatto tanti errori, ma il leader della destra sono io"

Umiltà ma allo stesso tempo convinzione della propria figura: Matteo Salvini si concede qualche ora di relax in Toscana, ma non si tira indietro nel fornire i proprio commenti nell'ambito della politica italiana. Nelle ultime ore si è verificata un'importante apertura del centrodestra alla chiamata di Giuseppe Conte: il premier ha offerto alle opposizioni un tavolo di confronto per discutere delle diverse strategie per tentare di far risollevare il nostro Paese, duramente colpito dagli effetti dell'emergenza Coronavirus. " Sì, andremo. Perchè il Paese ne ha bisogno. Il centrodestra torna a quel tavolo, ma per confrontarsi sui fatti. Abbiamo detto no alle passerelle in villa: quelle non ci interessano. Se si aprirà un dialogo vero a Palazzo Chigi, allora di proposte serie ne porteremo venti. Siamo stati lì già tre volte ", ha spiegato il segretario federale della Lega.

Un primo incontro si era tenuto a marzo, quando erano stati denunciati i problemi relativi al decreto sulla cassa integrazione: " Restammo inascoltati ". Ma ora l'ex ministro dell'Interno si dice piuttosto preoccupato per la situazione che si è venuta a creare: l'Italia è ferma tra Ilva, Alitalia e Autostrade, in balia dei continui litigi tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle. " Qui non si tratta di dare spallate, ma di far ripartire l'economia paralizzata ", ha chiarito. Ma contestualmente ha fatto notare che a suo giudizio non ci sarebbero problemi per un eventuale voto per le Politiche, visto che il 20 settembre si terranno le Regionali: " Non vedo quale sia il problema ".

L'avvertimento sul Quirinale

Nell'intervista rilasciata a La Repubblica, Salvini ha voluto lanciare un chiarissimo avvertimento al Pd: " Da qui ai prossimi mesi il centrodestra avrà i numeri in aula per essere determinante e cambiare gli equilibri ". Nei dem ci sarebbero circa cinque persone che si contendono il posto al Colle, ma ha invitato a mettersi l'anima in pace: " Il presidente della Repubblica sarà eletto con molta probabilità coi voti di tutti, tranne che del Pd, che lavora per averne uno a suo piacimento ". Intanto sta continuando a studiare per un concreto progetto di governo: " Stavolta saremo pronti e strutturati ". Il tutto grazie ai vari incontri in via riservata con ambasciatori, imprenditori, sindacalisti e uomini di Chiesa: " Lavoro a un progetto per l'Italia dei prossimi 30 anni ".