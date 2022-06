Salvini ci ripensa: "Niente viaggio in Russia"

Nessun viaggio a Mosca per Matteo Salvini. Questo quanto deciso dal segretario della Lega al termine di un confronto con i colleghi del Carroccio. “Preso atto delle reazioni scomposte dei colleghi di governo, mi sono confrontato con i vertici della Lega e abbiamo convenuto di imboccare altre strade” , ha spiegato l’ex vicepremier a Il Piccolo e al Messaggero Veneto.

Impegnato nel tour elettorale in vista delle amministrative, Salvini aveva annunciato la sua disponibilità a viaggiare in Turchia e in Russia per confrontarsi con i soggetti istituzionali. Distensione e difesa dell’interesse nazionale italiano, gli obiettivi del segretario federale della Lega, ma non sono mancate le polemiche. Dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle, critiche e insulti per l’iniziativa. Fino al dietrofront.

Nel corso del dialogo con i quotidiani, l’ex titolare del Viminale si è soffermato sul piano di pace proposto dall’Italia, sottolineando che è stato cestinato dopo dieci minuti: “La Russia preferisce parlare con Parigi e Berlino anziché con Roma: questa è la fotografia attuale e sono preoccupato” . Senza dimenticare l’emergenza economica, tra gas, luce e benzina: bisogna fare di tutto per fermare la guerra, il monito di Salvini, e tornare alla pace. “Per l’Italia è questione di vita o di morte” , il giudizio tranchnt.