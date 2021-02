Salvini ironizza su Conte: "Tavolino? Al mercato di via Osoppo"

Quel tavolino che ha fatto da cornice al discorso di commiato del presidente del consiglio Giuseppe Conte, divenuto un vero e proprio meme in rete, sbeffeggiato da alcuni politici e difeso da altri, continua ancora a generare ilarità, tanto da esser divenuto oggetto di una domanda posta anche al segretario del Carroccio Matteo Salvini.

Lo scenario, scelto probabilmente con la supervisione del portavoce dell'ex premier Rocco Casalino anche nei contenuti del discorso con cui Giuseppi giurava fedeltà al Movimento CinqueStelle e rinnovava la sua intenzione di farsi da garante dei rapporti di coesione nati tra le forze del centrosinistra, è rimasto negli occhi di tanti. Un semplice tavolino in metallo e vetro posto al centro di piazza Colonna, correlato di microfoni, e coi numerosi giornalisti tenuti a debita distanza anti-Coronavirus dietro un cordone di sicurezza ma comunque, inevitabilmente, assembrati. Il set perfetto creato per fare da sfondo all'ultimo discorso dell'uomo dei Dpcm notturni, durante una conferenza stampa convocata improvvisamente e con la precisa indicazione ai video-operatori di non riprendere direttamente Palazzo Chigi visto che non si trattava di una dichiarazione di tipo istituzionale. Una richiesta arrivata direttamente ed in modo esplicito dal braccio destro di Giuseppi Rocco Casalino: "Non inquadrate Palazzo Chigi" , avrebbe chiesto quest'ultimo agli operatori accorsi sul posto per assistere a quel momento.

"Arte povera" , ha commentato uno dei tanti utenti intervenuti in rete riferendosi al tavolino "incriminato". Un altro internauta ha disegnato della frutta e della verdura per ricreare l'ambientazione di un mercato. "Sconfitta a tavolino" , aveva aggiunto ironicamente qualcun altro, come riportato da Unione Sarda.

Ironia che non è mancata anche nell'analisi del governatore della Campania: "In questi ultimi due tre anni abbiamo visto cose bizzarre, cose che noi umani neanche avremmo immaginato di vedere, l'ultima di queste meraviglie l'abbiamo vista quando è stato portato davanti a Palazzo Chigi, a piazza Colonna, un tavolino spoglio, mi sembrava anche con la vernice un pò scrostata. Si è immaginato che volessero far vedere che almeno un banco buono c'era in Italia" , ha dichiarato in diretta Facebook Vincenzo De Luca. "Poi con il passare dei minuti, Si è pensato che volessero accendere un barbecue, fare una bella grigliata a piazza Colonna. Abbiamo aspettato invano l'arrivo di Casalino col grembiulino, ma è arrivato Giuseppe Conte" . "Dal discorso del 'predellino' al discorso del 'tavolino'. Cambiano i tempi.... raramente in meglio!?" , aveva cinguettato invece su Twitter il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.