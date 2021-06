Salvini: "Al lavoro perché centrodestra voti e parli con una voce sola"

Ospite in collegamento con il Tg2 Post, Matteo Salvini ha delineato le prospettive del centrodestra per il prossimo futuro: " Dobbiamo votare con una voce sola: voglio un centrodestra unito, concreto, vincente. Le ideologie devono lasciare spazio alla concretezza ". L'idea per il futuro del leader della Lega sembra quella di riunire il centrodestra di governo: " Sto lavorando per un centrodestra che voti con una sola voce sulle riforme della pubblica amministrazione, del fisco e della giustizia ". Matteo Salvini si avvicina all'idea di una federazione con Forza Italia e con le altre forze della destra governativa per rafforzare la presenza della centrodestra nel governo. Il centrodestra che sta nascendo è " unito, concreto e vincente ", e per Salvini " dopo il Covid le ideologie debbano lasciare spazio alla soluzione dei problemi concreti: tasse, scuola, lavoro, famiglia, giovani, tutela dell'ambiente non sono di destra o di sinistra ".

Matteo Salvini ha quindi ampliato il discorso sull'attualità sanitaria del Paese, ribattendo sulla necessità di eliminare l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto, guardando a quanto sta accadendo negli altri Paesi europei: " Francia, Spagna, ma anche Germania, Belgio, Portogallo, Olanda hanno tolto l'obbligo delle mascherine all'aperto... Penso che gli italiani abbiano dimostrato enorme rispetto delle regole, adesso tutti i dati ci permettono di chiedere, almeno all'aperto, di tornare a guardare le persone con cui parliamo, ma senza mascherina ". Il leder della Lega, quindi, evidenzia le difficoltà di continuare a indossare la mascherina con l'attuale clima estivo: " Sarebbe un sacrificio in questo momento inutile, se non pericoloso per molti ". Alla luce dell'evoluzione epidemica, " adesso i dati ci permettono di chiedere lo stop almeno all'aperto ". Quindi, Matteo Salvini sottolinea il sentimento del Paese: " Su Instagram ho chiesto a 2 milioni di italiani cosa pensano del diritto di uscire senza mascherine, l'80% delle persone è favorevole. Quindi spero che il Cts restituisca almeno all'aperto il diritto al respiro e al sorriso ".