Salvini: "No accordi con Troika o Mes senza coinvolgere le Camere"

L’Unione europea è bloccata. Al limite della paralisi. E questo, purtroppo, non è una novità. Mentre il mondo si danna per risolvere il problema coronavirus, Bruxelles fa spallucce. Soprattutto se è l’Italia a parlare. Questo particolare non sfugge a Matteo Salvini e a tutto il centrodestra. "No ad accordi con Troika o Mes senza coinvolgere Camere" , tuona il leader leghista che approfitta per colpire al cuore il lavoro del governo in emergenza ormai da settimane.

A non convincerlo le misure economiche adottate nell’ultimo decreto. "È urgente migliorare, cambiare il decreto Cura Italia anche perché la Borsa ha perso 300 miliardi nell’ultimo mese e sono soldi che stanno uscendo dalle tasche degli italiani" . Poi torna a picconare l’Ue: "Non vorremmo che qualcuno stesse prendendo accordi a Bruxelles. E parlo del Mes, della Troika e del fondo salva Stati, senza che i parlamentari che rappresentano gli italiani siano coinvolti e ascoltati" , fa sapere.

Si sofferma sulla sospensione del trattato di Schengen. "Chiudere i confini? Oggi tutti i Paesi in Europa lo stanno facendo, ma quando lo sosteneva la Lega dicevano che era razzismo. Loro sì e noi no: è questa l’Unione europea?" , questa la domanda che si pone Salvini. Il terrorismo e il contenimento dei flussi migratori sono stati i principali argomenti per cui negli ultimi anni si è chiesta la sospensione di Schengen. Fra le più recenti, e discusse, chiusure dei confini quella operata dalla Francia dal 14 dicembre 2015 al 27 marzo 2016 a seguito degli attentati del 13 novembre 2015 a Parigi. E dalla Germania, dal 13 settembre 2015 al 13 febbraio 2016, per limitare l’immigrazione.

Sembra essere passata una vita, eppure, risalgono a solo pochi anni fa. Ma è ora l’emergenza coronavirus a mettere a dura prova uno dei pilastri dell’Unione. Oltre alla chiusura verso l’esterno, sono otto i Paesi (Austria, Ungheria, Repubblica ceca, Danimarca, Polonia, Lituania, Estonia e Germania) che hanno notificato alla Commissione l’introduzione di controlli alle frontiere interne. Più Svizzera e Norvegia che, pur non essendo membri Ue, appartengono alla zona Schengen. Le misure attuate sono le più diverse: dai semplici controlli sanitari su chi entra, come il rilevamento della temperatura corporea, al divieto totale di ingresso per chi non è residente.