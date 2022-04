Salvini non blinda Fontana: "Decideremo tutti insieme"

Milano - «Decideremo tutti insieme». Matteo Salvini (nella foto) prova a disinnescare il tema-candidatura prima ancora che la questione esploda, nel partito e nel centrodestra. Manca un anno alle elezioni regionali in Lombardia, un appuntamento politico di fondamentale importanza per il suo Carroccio, che da 9 anni governa «in proprio» la Regione più importante d'Italia - dopo averlo fatto per oltre 15 anni in coalizione - e non può permettersi di perderla se vuole continuare a coltivare ambizioni di governo nazionale.

La sinistra lombarda è alle prese coi tradizionali problemi politici che da lustri la penalizzano: la mancanza di volti convincenti, l'incapacità di parlare alla «Lombardia profonda», il rapporto irrisolto con l'ala più radicale e milanese, la «zavorra» dei 5 Stelle.

Il centrodestra, dopo gli anni dell'emergenza sanitaria e poi economica, ha messo in conto la possibilità che la partita possa essere meno scontata del solito, ma ha anche l'orgoglio di aver affrontato queste emergenze con determinazione. Tenuto conto del «rango» da grande partito che FdI adesso pretende, la coalizione si presenterà agli elettori con la formula tradizionale (i tre partiti maggiori e un qualche contenitore centrista) e lo farà rivendicando la riforma della sanità e le misure economiche messe in campo. «Abbiamo più di anno per finire tanti lavori che abbiamo incominciato - ha detto ieri Salvini, a Monza - Stiamo lavorando anche con piena fiducia alle regionali dell'anno prossimo».

La ricandidatura dell'attuale presidente, Attilio Fontana, non è affatto esclusa, anzi, ma il diretto interessato non ha ancora sciolto la riserva. «Ho le energie per proseguire - ha spiegato pochi giorni fa - ma questa decisione non l'ho ancora presa». Sarà una decisione di Fontana e dei partiti, insomma, e nel caso di un suo passo indietro la coalizione prenderà in esame le alternative, dalla vicepresidente Letizia Moratti al ministro Massimo Garavaglia.