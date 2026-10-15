San Daniele bandito a scuola, scoppia la polemica

“Dopo la coppa piacentina, ora tocca al San Daniele essere ‘sfrattato’. Perché togliere il prosciutto di San Daniele, eccellenza di quel territorio, e sostituirlo con il cous cous e con il pollo al curry?”, si chiedono le eurodeputate della Lega Susanna Ceccardi, Anna Maria Cisint e Silvia Sardone. Le tre europarlamentari si dicono perplesse “di fronte alla rinuncia a piatti e prodotti che fanno parte della nostra tradizione alimentare, sostituiti da pietanze inclusive appartenenti a culture a noi estranee”. Ceccardi, Cisint e Sardone parlano di “scelte che alimentano un’integrazione al contrario” e ricordano le scuole chiuse per il Ramadan, le gite nelle moschee, la rimozione dei crocifissi e la censura dei canti natalizi. “Questa non è inclusività: significa eliminare cultura, storia, identità e tradizioni ereditate dai nostri nonni”, attacca il senatore Marco Dreosto, segretario della Lega in Friuli Venezia Giulia, sottolinea: “Il rispetto delle altre culture e religioni non può e non deve significare la rinuncia alle nostre tradizioni, alla nostra identità e alle eccellenze agroalimentari del Friuli Venezia Giulia”. E ancora: “Quanto appreso dalla stampa sui menù nelle mense scolastiche del Pordenonese rappresenterebbe una deriva culturale che non possiamo accettare”. Secondo Dreosto, “il prosciutto di San Daniele DOP ad esempio non è soltanto un prodotto alimentare, ma un simbolo della nostra terra, della nostra storia e del lavoro di migliaia di persone”. Il segretario regionale della Lega osserva: “Le stesse linee guida regionali per la ristorazione scolastica prevedono il prosciutto crudo nei menù. Non esiste quindi alcuna ragione per cancellarlo in nome di un’inclusione interpretata a senso unico. Per la Lega integrare non significa chiedere agli italiani di rinunciare alle proprie tradizioni per adeguarsi a quelle degli altri”. Dreosto precisa: “La scuola deve insegnare anche la conoscenza e il rispetto della cultura del territorio, non contribuire a cancellarla”. Il senatore del Carroccio assicura: “Se qualcuno pensa che per essere inclusivi si debba progressivamente rinunciare alle nostre tradizioni, sappia che troverà la Lega fermamente contraria. Il Friuli Venezia Giulia è una terra accogliente, ma l’accoglienza non può significare la rinuncia alla nostra identità”.

Da Fratelli d’Italia arriva la dura presa di posizione di Stefano Balloch, presidente della II Commissione del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, che trova “profondamente sbagliato che nelle mense scolastiche del Pordenonese si arrivi a escludere la carne di maiale e, con essa, prodotti che rappresentano la storia, la cultura e l’identità alimentare del nostro territorio”. Balloch ricorda che il prosciutto di San Daniele non è soltanto un’eccellenza del patrimonio gastronomico friulano nota in tutto il mondo, “ma anche una filiera economica fondamentale per la nostra Regione”. Poi aggiunge: “Il rispetto delle diverse culture e sensibilità religiose è un principio sacrosanto, ma l’integrazione non può e non deve tradursi nella rinuncia alle nostre tradizioni”. La soluzione è “garantire alternative alimentari a chi ne ha necessità, senza eliminare per tutti alimenti che appartengono alla nostra cultura”.

Secondo Balloch, “naturalmente le indicazioni nutrizionali e sanitarie devono essere rispettate, ma è importante chiarire quali siano le reali motivazioni di queste scelte”. Il consigliere regionale meloniano sottolinea: “La scuola deve essere un luogo di incontro e di conoscenza reciproca, non un luogo nel quale le nostre tradizioni vengono progressivamente messe da parte. Accogliere e rispettare le culture degli altri non significa cancellare la nostra”. Balloch chiede, dunque, che “queste decisioni vengano chiarite e rivalutate, nel rispetto della salute dei bambini, della libertà delle famiglie e della valorizzazione delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia”.