Sangue sul corteo antirazzista: tre persone uccise

Tre persone uccise a coltellate e altre due ferite, secondo l'autorevole quotidiano inglese The Telegraph, anche se altre fonti fino a tarda serata erano concordi nell'affermare che c'erano solo due feriti. In attesa dell'esatta ricostruzione dei fatti ieri sera la caccia all'uomo iniziata a Reading, città della contea del Berkshire, nell'Inghilterra del sud, ha portato all'arresto di un soggetto ritenuto responsabile dell'aggressione di cui ancora però si avevano pochissime informazioni.

Tutto è accaduto nel parco cittadino Forbury Gardens, dove nel pomeriggio si era svolta una manifestazione del movimento attivista internazionale originato all'interno della comunità afroamericana e impegnato nella lotta contro il razzismo dopo la morte Negli Stati Uniti di George Floyd, Black Lives Matter. È lì che l'uomo, per ragioni ancora in fase di approfondimento, ha aggredito e accoltellato alcune delle persone rimaste dopo il corteo, quindi subito dopo è fuggito. Due ore dopo l'accaduto le forze di polizia - la Thames Valley police, competente sulla zona - ha arrestato un sospetto. L'uomo è stato trasferito negli uffici della polizia e sottoposto a un interrogatorio. Resta ancora da chiarire anche se l'accoltellamento sia collegato o meno alla manifestazione antirazzista, fatto su cui ieri sera non c'erano certezze.

Ieri sera l'allarme è scattato dopo che alcuni video pubblicati su Twitter intorno alle 20.30 mostravano persone a terra ferite sull'erba dei Forbury Gardens e il personale delle ambulanze impegnato nelle operazioni di soccorso. La polizia locale ha confermato immediatamente dopo, sempre via Twitter, di essere al corrente di notizie di un «incidente» nel grande parco cittadino e di aver inviato lì degli agenti. Il presidente del «Reading Council» Jason Brock, ha quindi parlato genericamente di «notizie preoccupanti che arrivano dal centro della città» e ha chiesto a tutti di «rimanere lontani dalla zona» perché la polizia stava lavorando «a un incidente particolarmente problematico».

Dopo l'aggressione l'intera zona è stata evacuata dalla polizia che nelle ore successive l'ha presidiata, quindi le autorità locali hanno invitato a rimanere alla larga dall'area, mentre gli esercizi pubblici della zona sono stati costretti a chiudere. Le vittime coinvolte nell'aggressione sono state trasportate al Royal Berkshire Hospital ma sulle loro condizioni non ci sarebbero ancora elementi certi.