Sangue sulle strade: un'altra strage di ragazzi

Due diversi incidenti stradali e quattro ragazzi, tutti giovanissimi, rimasti senza vita. È stato un sabato notte di sangue quello vissuto nella provincia di Caserta, con un bilancio aggravato da tre feriti. Il primo sinistro è avvenuto in via delle Dune, a Villa Literno, dove due auto si sono scontrate, in un frontale. Tra le vittime anche Dimitri Iannone, 24 anni, che aveva preso parte alla prima edizione del reality Il Collegio. Le altre vittime sono Robert Banica e Filomena Del Piano, 23 e 19 anni. Tre i feriti, al momento in gravi condizioni.

Il secondo incidente è avvenuto a Caserta, qui un ventenne è rimasto ucciso nel ribaltamento della sua auto. Mentre sono ancora in corso gli accertamenti, si comincia a fare luce sulla dinamica dei due sinistri. Quello di Villa Literno è avvenuto su strada di collegamento con il Comune di Giuliano, in provincia di Napoli. Qui quattro giovanissimi, probabilmente è di ritorno a casa dopo una serata passata in un locale, viaggiavano a bordo di una 500 Abarth quando sembra si siano scontrati frontalmente con una 500 X sulla viaggiavano un uomo e una donna di 49 e 54 anni, residenti a Casapesenna. L'urto sarebbe stato violentissimo e i quattro giovani sarebbero rimasti incastrati tra le lamiere della loro auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tentato di liberare i ragazzi, senza però riuscire a salvare i tre che sono morti sul colpo. La ragazza ventenne era residente ad Aversa, il 25enne era di origine ucraina, mentre il giovane di 23 anni era di nazionalità rumena. Con loro viaggiava un quarto passeggero, un 21enne residente a Giugliano, rimasto gravemente ferito. In condizioni critiche è anche la coppia che viaggiava sull'altra auto. I rilievi e gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Casal di Principe, che però sul posto non hanno trovato né telecamere né testimoni oculari. Gli unici segni trovati sull'asfalto sono quelli lasciati dai freni delle due auto. Quanto al secondo sinistro, avvenuto a Caserta, sembra che il conducente dell'auto coinvolta, un ragazzo di vent'anni rimasto ucciso, non si sarebbe scontrato con un'altra vettura ma avrebbe perso il controllo della sua macchina mentre viaggiava sulla statale Appia e si sarebbe ribaltato più volte prima di finire in una scarpata. Quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, dal comando del capoluogo campano, hanno trovato l'auto ribaltata in mezzo alla carreggiata e il conducente sbalzato proprio nella scarpata adiacente alla strada. Per recuperare il corpo del ventenne, che avrebbe perso la vita sul colpo, sono quindi intervenuti i vigili del nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale).

Per il ministro del Trasporti e vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini, si tratta della «ennesima tragedia sulle strade italiane». Per questo, secondo il leader della Lega, «è importante che il Parlamento approvi al più presto, entro l'estate, la nuova legge sulla sicurezza stradale a cui abbiamo lavorato per mesi».

Salvini invoca quindi «educazione stradale, prevenzione, controlli e più severità per i comportamenti pericolosi» aggiungendo la necessità che «si faccia in fretta».