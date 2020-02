Santori sgrida il governo: "Ci sono tanti bombaroli dentro"

Mattia Santori vuole apparire super partes, ma non gli riesce. Così ora ha pensato di mettere nel mirino il Movimento 5 Stelle, che oggi scende in piazza contro i vitalizi: " Pensino piuttosto ai decreti sicurezza. Da loro riceviamo solo attacchi, da quando è uscita la foto con Benetton hanno rivelato il terrore che hanno nei nostri confronti, forse l’uscita di Stephen Ogongo dalle sardine romane non è stata casuale ". E ha rivelato che sono molti i " delusi del M5S " che " guardano con favore alle sardine ", ma ha precisato: " Sarà un processo lungo ".

Nell'intervista rilasciata a La Repubblica, il pesciolino si è voluto soffermare sui tanti problemi che dividono il governo giallorosso, messo quotidianamente alla prova da tensioni e provocazioni: " La prescrizione è un pretesto, la percezione di chi vede da fuori i palazzi della politica è che non si stia inseguendo una linea politica, ma le prossime elezioni ". A suo giudizio nell'esecutivo " ci sono tanti bombaroli " e questo è " un peccato, non tanto per questo governo, ma perché ancora una volta viene messo in secondo piano il governo e il bene del Paese rispetto a personalismi e a convenienze elettorali ".

"Abolire i decreti Sicurezza"

Il fondatore del movimento anti-Salvini ha ribadito la categorica opposizione ai decreti Sicurezza: l'abrogazione però non dipenderà esclusivamente dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. " Sono l’emblema di come si costruisce consenso sulla pelle della povera gente ", ha spiegato. Un tema importante è rappresentato dalla democrazia digitale: " Tutti noi abbiamo subito l’odio on line ".