Sardine alla corte di Benetton. E ora imbarcano pure Toscani

Le sardine, dopo le elezioni in Emilia Romagna, passano (anche loro come Conte) alla "fase 2". Come avevano più volte annunciato, il dopo-voto sarà dedicato a strutturare il movimento che in queste settimane ha fatto da stampella al Pd soprattutto in Emilia Romagna. E così una delle prime uscite dei fondatori delle sardine è a Treviso. Ed esattamente a la "Fabrica" dei Benetton. I quattro leader dei "pesciolini", Mattia Santori, Andrea Garreffa, Roberto Morotti e Giulia Trappoloni, hanno deciso di incontrare Luciano Benetton e Oliviero Toscani nei locali della "Fabrica", il centro di "sovversione culturale" di Treviso. Lo spazio, fondato proprio da Benetton e Toscani è pensato per "accogliere i ragazzi di talento che sperimentano la comunicazione". E di fatto in queste settimane proprio le sardine hanno "comunicato" sui social tutta la loro avversione contro il modello politico proposto dalla Lega e dal suo leader Matteo Salvini. "È stato uno scambio ed un confronto stimolante", hanno commentato i 4 leader delle Sardine. E in questo post-Regionali, le sardine sono molto attive, soprattutto dalle parti del Pd. È noto infatti il colloquio tra lo stesso Bonaccini e Mattia Santori.

Il governatore dell'Emilia Romagna ha raccontato a Otto e Mezzo su La7 proprio di questo colloquio con Santori: " Le Sardine dovranno decidere che prospettiva darsi. Io ho parlato con Santori solo il giorno dopo le elezioni. Non hanno chiesto posti in giunta, per fortuna, e io non glieli ho offerti. Le Sardine - osserva Bonaccini - sono state capaci di portare tante persone in piazza, quando il Pd non riusciva più a farlo, e hanno chiesto una politica con toni diversi da quelli di Salvini. Ora dobbiamo sapergli dare quello che ci hanno chiesto ". Ma di certo il filo rosso che unisce le sardine e il Pd non si è rotto dopo il voto. Alla festa di Bonaccini per ringraziare gli elettori c'erano anche molti attivisti delle sardine con uno striscione: "Te l’avevamo detto che non abbocca". Ora le sardine incontrano anche Benetton e Toscani. E così con una nota commentano in questo modo l'incontro di Treviso: "Oggi i 4 di Bologna hanno incontrato Oliviero Toscani e Luciano Benetton presso Fabrica il 'centro di sovversione culturale' da loro fondato a Treviso. Un incontro conoscitivo dove i ragazzi bolognesi hanno incontrato i giovani talentuosi che frequentano Il centro di Formazione. È stato uno scambio ed un confronto molto stimolante!". Insomma Satori&Co lavorano per costruire un fronte a sinistra anche con l'appoggio di una certa parte imprenditoriale. C'è forse già un partito dietro l'angolo?