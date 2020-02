Le Sardine di Roma archiviano Santori: "Tu non ci rappresenti più"

Le Sardine si spaccano. Tutto finito? Beh, la frattura dopo la foto con i Benetton c'è e si fa sentire. Come abbiamo già raccontato, il movimento si è spaccato e in tanti da sardine si sono trasformati in piranha per attaccare i quattro fondatori. Le facce sorridenti in compagnia dei Benetton e di Oliviero Toscani hanno agitato (e non poco) la base del movimento. A poco è servita la presa di posizione tardiva di Mattia Santori.

Al Corriere ha parlato di un "errore" e di una "ingenuità" rinnegando dunque la mossa di venerdì scorso. Ma ad agitare ulteriormente le acque è il movimento romano delle sardine che adesso chiede una vera e propria scissione dopo il "tradimento" nel nome dei Benetton. Lo straoppo è firmato da Ogongo, leader delle sardine della capitale che non usa giri di parole: " L’incontro che i fondatori delle Sardine hanno avuto con Luciano Benetton è stato sbagliato, inopportuno. Un errore politico ingiustificabile, ma solo l’ultimo degli errori che Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa hanno commesso nelle ultime settimane. Da questo momento le Sardine di Roma non fanno più riferimento ai 4 fondatori di Bologna nè alla struttura che stanno creando. Le Sardine di Roma ripartono da quei valori che hanno fatto della manifestazione di Piazza San Giovanni la più grande e la più partecipata delle sardine: uguaglianza, libertà, giustizia sociale. Affiancarsi agli squali, o diventare come loro, non ci rafforza ma ci indebolisce, ci rende prede inconsapevoli ".

Poi arriva l'affondo. Durissimo. Ogongo e le sardibne romane chiedono spiegazioni a Santori&Co per quello scatto alla "Fabrica": " La pubblicazione della foto scattata a Fabrica, ’centro di formazione per giovani comunicatorì, ha giustamente scatenato una polemica all’interno e all’esterno del movimento delle Sardine - aggiunge -. Ciò che rende tutto sospetto è la tempistica di questo incontro, che avviene proprio nel momento in cui si è riaperta la trattativa per la concessione di Autostrade per l’Italia. Se non ci fosse niente da nascondere, perchè non hanno reso pubblica la loro visita a Fabrica prima? Perchè non hanno pubblicato loro stessi la foto dopo l’evento? ".