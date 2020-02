Il diktat delle Sardine a Conte "Cosa deve fare il governo"

Una lettera aperta indirizzata a Giuseppe Conte e pubblicata su Repubblica. Il mittente sono le 6mila Sardine, che chiedono al presidente del Consiglio di occuparsi di alcuni temi, per cui servono delle risposte. Così, le Sardine dettano a Conte un'agenda politica, basata su Sud, sicurezza e dignità.

" Onorevole presidente del Consiglio, scriviamo a Lei in quanto massimo esponente del potere esecutivo, come espressione di una maggioranza parlamentare ". Inizia così la lettera delle Sardine, che spiegano di voler esprimere i " desideri che hanno riempito le piazze di tutta Italia, testimoniando sete di partecipazione e segnando un punto di svolta nel panorama immobile della politica italiana ".

Desideri che il movimento sostiene di conoscere bene, dichiarando di avere " orecchie, occhi e cuori sparsi per l’Italia e tante storie da raccontare che varrebbe la pena concedersi il tempo di ascoltare " e di essere " quella connessione che la politica va cercando da decenni e quell’abbraccio che per troppo tempo è mancato tra noi italiani. Siamo il ritorno alla partecipazione ". E il loro obiettivo, sostengono, sarebbe quello di "arrivare dove gli slogan del populismo rischiano di ingannare gli elettori di oggi per poi generare i delusi di domani ".

Dopo la presentazione iniziale del movimento, le Sardine chiedono "risposte". Ma il movimento non si limita a questo e spera di trovare insieme a Conte " i fili giusti, per tessere percorsi e provare a sciogliere nodi ". Quali siano i nodi da sciogliere è presto detto, perché nelle righe successive della lettera, le Sardine elencano i problemi di cui occuparsi, dettando a Conte una vera e propria agenda politica. Il primo nodo è legato al Sud, che " malgrado tutto conserva la sua dignità e aspetta solo di divenire rete, parte di un coraggioso e fiero intreccio finalizzato alla crescita e alla cura ". Poi c'è la sicurezza, nelle sue diverse forme: "sicurezza di un lavoro e sul lavoro, sicurezza di assistenza sanitaria, sicurezza di accesso ad un’istruzione di qualità". E, infine, le Sardine chiedono interventi sulla dignità della Democrazia, " quell’arteria vitale che ogni giorno, nella vita di ogni cittadino, collega la libertà al rispetto delle regole, la vita reale a quella virtuale, e che può aiutare a capire la differenza tra la politica con la P maiuscola e i suoi innumerevoli surrogati ". Temi su cui si è già discusso ma, a detta del movimneto, non abbastanza, perché " quando il concetto di Sicurezza viene messo in contrapposizione al salvataggio di vite umane, si generano eclissi della ragione e sonni della civiltà. Quando il problema del Sud diventa l’invasione degli stranieri e non la fuga degli autoctoni o l’assenza di opportunità, si esclude ogni possibile sinergia tra l’accoglienza e la permanenza ".