"Scendi dal balconcino". La "nemica" della Raggi in campo per Gualtieri

Il siluro arriva dall'assessore alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione Digitale della Regione Lazio e consigliere regionale del M5S, Roberta Lombardi. E punta dritto a Virginia Raggi, esclusa da ogni possibilità di riconferma sin dal primo turno delle amministrative. Tra le due non è mai scorso buon sangue e ora che nel Movimento 5 Stelle tira una brutta aria i vecchi dissapori tornano a galla. Così, oltre a sostenere apertamente la candidatura del piddì Roberto Gualtieri, la Lombardi coglie l'occasione, a una settimana dal ballottaggio, di attaccare l'ex sindaco. "Scendi dal balconcino e vieni in mezzo a noi per parlare ai cittadini..." , le dice prima di andare a Guidonia alla presentazione della nuova giunta giallorossa dove accanto ai grillini siederanno anche due assessori dem.

La lettera al M5S

In una lettera aperta al Movimento 5 Stelle, scritta dalla stessa Lombardi e pubblicata dalla Stampa, l'assessora sottolinea il responso delle amministrative: " i cittadini non ci hanno riconfermato la stessa fiducia. Dobbiamo prenderne atto ma abbiamo anche il dovere di continuare a lavorare bene per questa città e per il Paese ", specificando come, per vincere le varie sfide che attendono la Capitale (Expo 2030) ci sia bisogno di un " progetto valido ma anche di un interlocutore degno ". La funzione di questa frase è duplice: da un lato, il riferimento (che poi sarà ben esplicitato) a favore di Roberto Gualtieri quale sindaco di Roma ma anche l'attacco a Virgina Raggi, più vicina a Michetti ma rea, comunque, di non aver dato indicazioni precise ai cittadini romani come ci siamo da poco occupati sul Giornale.it. " Confermo assolutamente che non darò indicazioni di voto" in vista del ballottaggio , "le persone non sono mandrie da portare al pascolo e ognuno si farà la sua idea ", aveva dichiarato la Raggi.

L'attacco alla Raggi

In un passaggio della lettera le fasi "salienti". " Alla sindaca uscente, Virginia Raggi, propongo quindi di scendere dal balconcino e venire in mezzo a noi per continuare a parlare ai cittadini di Roma, soprattutto a quelli che non ci hanno votato, del progetto 5 Stelle e di quel laboratorio di convergenza con le forze progressiste su temi concreti già sperimentato, laddove possibile, e rivelatosi finora vincente" . Insomma, un'accusa per nulla velata sul "mutismo" della Raggi che era andata comunque a colloquio con Enrico Michetti per discutere sul futuro di Roma.

La posizione della Lombardi, come anticipato, è molto chiara: avanti con Gualtieri, no a Michetti, e lo dice chiaramente all'interno della lettera aperta. " Un interlocutore che non può essere di certo Michetti, rimasto prigioniero del claim elettorale 'Michetti chi?' senza essere riuscito a porre all'attenzione pubblica nessun reale contenuto programmatico. Maggiori invece le probabilità di trovare una convergenza con Gualtieri, già ministro in un Governo sostenuto anche dal M5S e proveniente da una forza progressista con la quale già stiamo portando avanti, a più livelli, diversi esempi concreti di governo" . La stessa assessora, però, parafrasando l'affermazione della Raggi sui cittadini che " non sono delle mandrie al pascolo ", auspica comunque che sia possibile dare vita ad un progetto comune dove ci siano azioni e nomi precisi per garantire ai cittadini romani la " totale trasparenza sul programma e la squadra che dovrà realizzarlo e chiedendo su questo agli elettori di esprimersi ". Insomma, perché la Raggi, sindaco uscente, non ha preso neanche un minimo di posizione?

Il "boomerang" 5 Stelle