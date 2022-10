"Lo scranno a un ex fascista". Veleno di Lerner sulla guida del Senato

Alla faccia del volo pindarico. Il rosicamento politico, a volte, arriva a far compiere azzardate acrobazie ideologiche delle quali è persino complicato comprendere la traiettoria. Si pensi, ad esempio, alla più recente uscita di Gad Lerner: in un tweet pubblicato nelle scorse ore, il giornalista è riuscito a parlare di fascismo e di deportazioni ad Auschwitz anche in riferimento alla prima seduta del nuovo Senato, in programma per domani. Come lo abbia fatto, è presto detto. A guidare la prima assemblea della XIX legislatura sarà infatti la senatrice a vita Liliana Segre e, secondo le indiscrezioni, la scelta della presidenza di Palazzo Madama potrebbe ricadere sull'esponente Fdi Ignazio La Russa.

L'attacco di Lerner

I soli rumors della vigilia hanno innescato i livori politici di Lerner, che su Twitter ha commentato: " Sembra proprio che a Liliana Segre, quando domani presiederà la seduta inaugurale del Senato, tocchi un destino beffardo. Dovrà cedere lo scranno a un ex fascista dichiarato ". Da parte del giornalista, nessun riferimento esplicito al bersaglio delle sue critiche. In molti, però, nei commenti a quel post hanno dedotto che Gad si riferisse all'ex ministro della Difesa, dato tra i favoriti per la prestigiosa carica.

Sembra proprio che a Liliana Segre, quando domani presiederà la seduta inaugurale del #Senato, tocchi un destino beffardo: dovrà cedere lo scranno a un ex fascista dichiarato. In quel momento credo che rivolgerà un pensiero a suo padre Alberto, mai ritornato da #Auschwitz pic.twitter.com/7AY4kdsPKT — Gad Lerner (@gadlernertweet) October 12, 2022

L'ex conduttore tv, poi, si è spinto oltre. A margine del medesimo post, infatti, Lerner ha pubblicato una foto della senatrice Segre da bambina, ritratta accanto a suo padre. E, riferendosi al passaggio di consegne a Montecitorio, il giornalista ha commentato: " In quel momento credo che rivolgerà un pensiero a suo padre Alberto, mai ritornato da Auschwitz ". Una chiosa decisamente discutibile, rispetto a un tema che nemmeno la stessa senatrice aveva evocato nelle sue recenti dichiarazioni. " A volte accadono cose che uno davvero non si aspetta ", aveva solamente confidato la Segre, ma in riferimento all'emozione per l'inatteso incarico di aprire i lavori della XIX legislatura.

Le liti tra Lerner e La Russa

Il resto ce lo ha messo Lerner. Con un po' di fantasia e altrettanta faziosità. Tra il giornalista e La Russa, peraltro, uno scambio di veleni a distanza si era consumato anche nelle scorse settimane, dopo che il senatore Fdi aveva ricordato alla Segre le simpatie di destra del compianto marito.