"Colpo basso...", "Tu...". Lo scontro (a distanza) Lerner-La Russa

I toni di Ignazio La Russa erano stati schietti, certo, ma assolutamente rispettosi. Eppure Gad Lerner ha subito pensato male. Così, senza che nessuno lo avesse richiesto, il giornalista si è lanciato in una polemica contro l'esponente di Fratelli d'Italia dopo che questi aveva ricordato alla senatrice Liliana Segre i trascorsi nell'Msi del suo compianto marito. Quel confronto di visioni, suscitato da un invito della Segre a togliere la fiamma tricolore dal logo di Fdi, per l'ex conduttore tv è diventato un " tipico colpo passo " degno d'essere stigmatizzato. E così è scattata l'ennesima baruffa di questa campagna elettorale.

" Ignazio La Russa che rinfaccia a Liliana Segre le simpatie di destra del defunto marito, da lei molto amato, è il tipico colpo basso. C'è sempre un incaricato per i mestieri sporchi in quel genere di gruppi dirigenti, e Ignazio La Russa con la sua storia vi si presta benissimo ", ha scritto Lerner su Twitter, prendendosela con il vicepresidente de Senato reo - a suo giudizio - di aver provato a intavolare un confronto con la senatrice a vita. L'eponente di Fratelli d'Italia, tuttavia, non ha lasciato cadere nel vuoto quel contrappunto e ha replicato a tono.

Ignazio La Russa che rinfaccia a #LilianaSegre le simpatie di destra del defunto marito, da lei molto amato, è il tipico colpo basso. C'è sempre un incaricato per i mestieri sporchi in quel genere di gruppi dirigenti, e @Ignazio_LaRussa con la sua storia vi si presta benissimo pic.twitter.com/Y8gLY7DAIH — Gad Lerner (@gadlernertweet) August 13, 2022

" Non mi sembra un colpo basso ricordare alla senatrice Segre che il marito era una persona perbene capace di stare in lista con Almirante senza perdere la sua lontananza dal fascismo. Bassissimo, invece, è l'elogio che Gad Lerner continua a fare nei confronti di Adriano Sofri, condannato in via definitiva come mandante dell'omicidio Calabresi e che lui ha dichiarato essere 'sempre stato dalla parte giusta'. La stessa 'parte giusta' di Gad Lerner ", ha risposto infatti La Russa, contattato dall'Adnkronos.

Una chiosa piccata riferita a un recente e controverso post nel quale il giornalista celebrava gli ottant'anni dell'ex leader di Lotta Continua. Al momento, Lerner non ha ribattuto all'osservazione appuntita di La Russa. Né tantomeno ha corretto il tiro su quell'elogio a Sofri che tanto aveva fatto discutere e indignare.