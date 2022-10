Se il sindaco è un tuttofare: guida persino lo scuolabus

Dalle 8 alle 9,30 fa l'autista dello scuolabus del paese e porta 60 bambini alla scuola materna. Dalle 9,30 in poi, rientrando al Comune, fa il sindaco di Montallegro, paese dell'agrigentino. Giovanni Cirillo, 45 anni (nella foto sopra), in carica dall'ottobre 2021, per tutto l'anno scolastico rimedierà all'assenza dell'impiegato che effettuava il servizio. Lo fa sorridendo e prendendosi cura dei bambini (dai 3 ai 5 anni) che devono andare all'asilo. A Montallegro, piccolo paese di 2.500 anime, non ci sono fermate prestabilite. Il mezzo passa dalle abitazioni, suona il clacson e i passeggeri scendono in fretta e furia da casa e salgono. «L'autista del Comune fra poco andrà in pensione e, intanto, non gli hanno rinnovato la patente. Patente che io ho» ha spiegato il primo cittadino «e quindi mi sono messo a disposizione della mia comunità. Lo avrei fatto anche prima veramente». Cirillo, padre di una ragazzina di 11 anni, è entusiasta di potersi prendere cura, anche in questo modo, dei suoi concittadini. «Prima di essere sindaco sono stato consigliere comunale e già allora» racconta «avevo chiesto ai precedenti sindaci di poter fare, quando l'autista era in ferie o in malattia, questo servizio. Nessuno mi ha però dato questa possibilità. Ora ho deciso di effettuarlo io. E così sarà per tutto l'anno scolastico. Mi diverto del resto, mi piace. È bello perché studio, cultura e socialità sono alla base di tutto. E sono contento di aiutare i più piccoli, e le loro mamme».