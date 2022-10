"Italia sfregiata con Fontana": Letta piagnucola ma i dem lo inchiodano

È la democrazia, bellezza. Eppure, chissà perché, finisce sempre così: se l'esito delle libere votazioni non corrisponde ai desideri della sinistra, allora c'è chi parla di pericolo, di oltraggio alle istituzioni. Di " sfregio " al Paese. Gli odierni piagnucolii di Enrico Letta non sono che la riprova di questo curioso ed emblematico fenomeno. Dopo l'elezione del leghista Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera e quella di Ignazio La Russa alla guida del Senato, il leader Pd si è stracciato le vesti sui social, indignato per quelle scelte avvenute in realtà nel pieno rispetto delle procedure costituzionali.

L'indignazione di Letta

" Peggio di così nemmeno con l'immaginazione più sfrenata. L'Italia, non merita questo sfregio ", ha twittato Letta nei minuti immediatamente successivi alla designazione di Fontana. Poi, le lamentazioni sono proseguite davanti ai cronisti. " Ci hanno raccontato per tutta la campagna elettorale che ci sarebbe stato moderatismo, continuità e scelte nell'interesse del Paese. La scelta di oggi alla Camera va esattamente contro gli interessi del Paese, sposta l'Italia sempre più lontano dal cuore dell'Europa ", ha affermato l'ex premier mentre lasciava Montecitorio. Naturalmente, in passato l'esponente dem non si era allo stesso modo risentito quando a candidare ed eleggere nomi potenziamente divisivi era stata la sinistra.

Peggio di così nemmeno con l’immaginazione più sfrenata. L’Italia, non merita questo sfregio. #Fontana — Enrico Letta (@EnricoLetta) October 14, 2022

Ora invece è tutto uno strillare, un contestare, un evocare scenari da incubo. Tale inclinazione, tuttavia, si sta già rivelando un boomerang per lo stesso Letta, come peraltro era accaduto pure in campagna elettorale. I primi a lamentarsi con il segretario dem, accusandolo di aver fallito politicamente, sono infatti stati proprio i simpatizzanti di sinistra. Nel suo post sdegnato per l'elezione di Fontana, Enrico è stato bersagliato di commenti d'impronta progressista che lo inchiodavano alle sue responsabilità. " Ci dovevamo pensare prima. Tutto quello che accade è conseguenza logica di nostre decisioni sbagliate! ", ha ad esempio lamentato un'utente, Antonella.

I dem contro Letta sui social

E ancora, nei commenti si legge: " Devo dire che gran parte della responsabilità è tua! Purtroppo! ", " la vostra campagna elettorale scellerata e le vostre non-scelte sulle alleanze sono corresponsabili di questo ". Sintetica e incisiva la commentatrice Cinzia: " Facciamo un po' di autocritica, forse è meglio ". Tranchant anche Alex: " Se siamo a questo punto è anche merito delle tue scelte inconcludenti per la campagna dello scorso mese. Hai dimostrato zero visione di paese ". " Io credo che a un certo punto sia più dignitoso tacere, raccogliersi in riflessione, fare umilmente analisi su se stessi. E invece no! È grazie a questo atteggiamento accompagnato dal nulla cosmico che avete contrapposto che siamo ridotti così ", ha rimproverato un'altra utente a Letta.