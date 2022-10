Il centrodestra converge su Fontana, opposizioni spaccate sul nome di bandiera: il voto

Dopo l'elezione di Ignazio La Russa come presidente del Senato, oggi la Camera è chiamata a scegliere chi sarà la nuova guida di Montecitorio. È iniziata la quarta votazione che potrebbe rivelarsi decisiva. Il centrodestra convergerà sul leghista Lorenzo Fontana come terza carica della Repubblica. Invece le opposizioni andranno in ordine sparso sul nome di bandiera: Partito democratico, Verdi-Sinistra italiana e +Europa voteranno Maria Cecilia Guerra; il Movimento 5 Stelle sosterrà Cafiero de Raho; Azione e Italia Viva indicheranno Matteo Richetti.

Il voto alla Camera

" Faremo oggi il nostro presidente della Camera, lo faremo alla prima votazione e il nostro nome è Fontana ", ha confermato Giorgia Meloni. Nel frattempo alcuni deputati del Pd hanno esposto un grande striscione di protesta contro Lorenzo Fontana: " No a un presidente omofobo pro Putin ". Il presidente provvisorio Ettore Rosato ne ha chiesto la rimozione ai commessi. Gli assistenti parlamentari, intervenuti prontamente, hanno messo da parte lo striscione.

Il centrodestra punta su Fontana

Nella serata di ieri è arrivata la conferma sul nome di Fontana, già stato vicepresidente della Camera e poi ministro per la Famiglia e le disabilità nel governo gialloverde. Ad assicurare la compattezza di Forza Italia è stato il coordinatore Antonio Tajani: " Forza Italia voterà Lorenzo Fontana come presidente della Camera dei deputati ".

Il leghista Andrea Crippa ha garantito che Fontana " sarà un ottimo " presidente della Camera e che verrà eletto entro le ore 12. Per Maurizio Lupi, leader di Noi moderati, l'ex ministro gialloverde " è una persona autorevole che avrà la sensibilità, una volta eletto, di essere il presidente di tutti ".

Le mosse dell'opposizione

Occhi puntati su possibili assist dall'opposizione alla luce del giallo di ieri: una 20ina di esponenti di forze politiche esterne al centrodestra ha votato Ignazio La Russa, contribuendo così a far raggiungere immediatamente il quorum di 104 preferenze. Da qui il Partito democratico ha subito iniziato a valutare la possibilità di indicare un nome di bandiera, proprio per evitare di spaccare il gruppo e far sospettare i dem come franchi tiratori dell'opposizione a vantaggio del centrodestra.